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В Финляндии оценили вероятность нападения РФ на НАТО

В Финляндии считают, что Россия слишком занята наступлением в Украине, чтобы думать об агрессии против НАТО

2 мая 2024, 22:40
Автор:
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Марьян Ощановский
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Новый командующий Вооруженными силами Финляндии генерал Янне Яаккола заявил, что Россия вряд ли прямо атакует какую-либо из стран-членов НАТО.

В Финляндии оценили вероятность нападения РФ на НАТО

НАТО и РФ - стратегические противники. Фото из открытых источников

По мнению финского генерала, сейчас РФ занята подготовкой к новому летнему наступлению в Украине, поэтому вряд ли рассматривает возможность нападения на Альянс.

Янне Яаккола добавил, что испытание Россией статьи 5 НАТО, предусматривающей коллективную самооборону в случае нападения на одного из членов Альянса, всегда возможно, но если НАТО примет правильные меры и сохранит единство, то нападение маловероятно.

В то же время, он назвал вполне возможными гибридные атаки против европейских стран в виде глушения GPS-сигнала, операций влияния и содействия нелегальной миграции в соседние страны, включая Финляндию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Министерстве обороны Украины сообщили, что электронный кабинет для военнообязанных граждан заработает 18 мая. Минобороны пояснило, что для обновления данных в е-кабинете нужно будет загрузить мобильное приложение, авторизироваться и заполнить все необходимые "поля", куда внести персональные данные.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Государственный департамент США констатировал, что российская армия применила хлорпикрин против украинских войск, а также использовала химические средства для подавления беспорядков, нарушив Конвенцию о запрещении химического оружия. В этой связи Госдеп США наложил санкции на войска радиационной, химической и биологической защиты минобороны РФ, российский Научно-исследовательский институт прикладной акустики и 48-й Центральный научно-исследовательский институт российского минобороны, занимающихся разработкой химического оружия.



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Источник: https://www.reuters.com/
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