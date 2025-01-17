В НАТО назвали "стратегическую ошибку" Москвы в войне с Украиной

Председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр расценил участие северокорейских военных на стороне Москвы в войне России против Украины как "стратегическую ошибку". Она, в частности, заключается в низкой эффективности армии КНДР и высоких потерях. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале южнокорейской газеты Chosun.

Роб Бауэр. Фото: из открытых источников

Топ-чиновник НАТО заявил, что "координация между российскими и северокорейскими войсками практически невозможна".

По его словам, примерно "одна треть из примерно 11 000 северокорейских военных, направленных в Курскую область России, были ранены или убиты".

Бауэр добавил, что на самом деле солдаты КНДР используются Россией "не очень эффективным способом", в том числе и из-за языковой проблемы, отсутствия координации, и не использования их российской стороной на "очень выгодных позициях".

"Северная Корея открыто предоставляет оружие России, и Россия также предоставляет оружие Северной Корее. Это создает проблему не только для Южной Кореи, но и для Соединенных Штатов, которые имеют войска, размещенные на Корейском полуострове", — сказал адмирал Бауэр.

Он выразил удивление, что "самая изолированная в мире" КНДР вдруг стала участником войны в Европе. Представитель НАТО назвал сложившуюся ситуацию "огромным изменением",

"Это означает, что Индо-Тихоокеанский регион теперь внезапно соединился с европейским театром способом, о котором никто не думал, что это имеет огромные последствия", — сказал адмирал.

Кроме того, Бауэр разделил ответственность за привлечение военных КНДР к войне РФ против Украины на Москву и Пекин.

"Особенно учитывая, что не только Россия, которая нуждается в боеприпасах и ракетах, но и Китай сделали это принципиально возможным", — заявил адмирал НАТО.

Бауэр добавил, что хотя Китай не поставляет оружие непосредственно в РФ, он "активно поддерживает российский военно-промышленный комплекс".

В этом контексте представитель НАТО отметил необходимость для альянса дать "объединенный сильный ответ".

"НАТО прямо сказало Китаю: "Вы не можете иметь оба варианта". Китай не может, с одной стороны, говорить, что он хочет поддерживать хорошие отношения с Западом и утверждать, что поддерживает Устав ООН, и одновременно продолжать подпитывать войны в Европе", — подчеркнул Бауэр.

Читайте также на портале "Комментарии" — в США рассказали, к какому времени ВСУ уничтожат всех военные КНДР в Курской области.



