В НАТО назвали "стратегическую ошибку" Москвы в войне с Украиной

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Кравцев Сергей
Председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр расценил участие северокорейских военных на стороне Москвы в войне России против Украины как "стратегическую ошибку". Она, в частности, заключается в низкой эффективности армии КНДР и высоких потерях. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале южнокорейской газеты Chosun.
Роб Бауэр. Фото: из открытых источников
Топ-чиновник НАТО заявил, что "координация между российскими и северокорейскими войсками практически невозможна".
По его словам, примерно "одна треть из примерно 11 000 северокорейских военных, направленных в Курскую область России, были ранены или убиты".
Бауэр добавил, что на самом деле солдаты КНДР используются Россией "не очень эффективным способом", в том числе и из-за языковой проблемы, отсутствия координации, и не использования их российской стороной на "очень выгодных позициях".
Он выразил удивление, что "самая изолированная в мире" КНДР вдруг стала участником войны в Европе. Представитель НАТО назвал сложившуюся ситуацию "огромным изменением",
Кроме того, Бауэр разделил ответственность за привлечение военных КНДР к войне РФ против Украины на Москву и Пекин.
Бауэр добавил, что хотя Китай не поставляет оружие непосредственно в РФ, он "активно поддерживает российский военно-промышленный комплекс".
В этом контексте представитель НАТО отметил необходимость для альянса дать "объединенный сильный ответ".
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