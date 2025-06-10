В НАТО поразили циничный поступок против Украины: озвучен неожиданный нюанс

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что до 2030 года Россия может восстановить свои силы и напасть на страны Альянса. Это означает, что угрозы для соседних государств продолжают расти. НАТО стало более осознанным по поводу агрессивных действий России, по крайней мере на публичном уровне, отметил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок.

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По его словам, хотя Украина пока не является членом Альянса, поддержка со стороны НАТО существует.

"Украину не принимают в НАТО из-за нежелания западных сил воевать на этой территории, однако они оказывают военную и финансовую поддержку. Тем не менее уровень этой поддержки можно было бы улучшить. Есть циничная стратегия Североатлантического альянса: использовать войну России против Украины для укрепления и модернизации своих сил. Война продемонстрировала значительный прогресс Украины в военных технологиях", Клочок.

Это серьезный вызов НАТО и возможность улучшить свою оборонную систему. Они также требуют времени для усиления систем противовоздушной обороны, ведь опыт Украины показывает, что без эффективного ПВО трудно противостоять российской агрессии.

Также следует обратить внимание на другое заявление Марка Рютте, согласно которому НАТО заинтересована в длительной войне, чтобы подготовиться к возможной атаке. Непонятно, почему был озвучен срок 5 лет, ведь ситуация может развернуться быстрее.

Как уже писали "Комментарии", в западных службах безопасности прогнозируют, что путинский режим готовится к затяжной конфронтации с НАТО. Он не намерен в ближайшее время идти на диалог и примирение. Военные операции против стран-членов альянса РФ могут начать уже к 2030 году.