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Кравцев Сергей
Война России против Украины никогда не была связана с какой-либо реальной угрозой безопасности, исходящей от Украины или НАТО. Как передает портал "Комментарии", об этом во время выступления на Киевском форуме безопасности заявил глава Военного комитета НАТО Роберт Бауэр.
Роберт Бауэр. Фото из открытых источников
Также военачальник заявил, что на данный момент "НАТО и Украина стали ближе, чем когда-либо".
По словам Роберта Бауэра, союзники все вместе приводят все в порядок, чтобы Украина стала членом Североатлантического Альянса.
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Также издание "Комментарии" сообщало – уже нет никаких сомнений, что Россия активно выстраивает коалицию в противовес коллективному Западу (демократическому миру), развивая двусторонние отношения с такими же, как у нее, авторитарными режимами – Ираном, Северной Кореей и Китаем. На этом акцентируют аналитики Института изучения войны (ISW). Почему Запад допустил формирование новой "оси зла", фактического сползания мира в Третью мировую? Можно ли еще предотвратить столкновение цивилизаций? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
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