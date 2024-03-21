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В НАТО рассказали, что на самом деле побудило Путина начать войну против Украины

Роберт Бауэр заявил, что сближение Украины с НАТО продолжается

сегодня, 14:20 comments1083
Автор:
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Кравцев Сергей
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Война России против Украины никогда не была связана с какой-либо реальной угрозой безопасности, исходящей от Украины или НАТО. Как передает портал "Комментарии", об этом во время выступления на Киевском форуме безопасности заявил глава Военного комитета НАТО Роберт Бауэр.

В НАТО рассказали, что на самом деле побудило Путина начать войну против Украины

Роберт Бауэр. Фото из открытых источников

"Эта война (Росси против Украины – ред.) связана с тем, что президент Путин боится чего-то гораздо более мощного, чем любое физическое оружие на земле — демократии. Если люди в Украине смогут иметь демократические права… настоящие демократические права… то люди в России вскоре тоже будут жаждать их. Вот в чем суть этой войны", — заявил Роберт Бауэр.

Также военачальник заявил, что на данный момент "НАТО и Украина стали ближе, чем когда-либо".

По словам Роберта Бауэра, союзники все вместе приводят все в порядок, чтобы Украина стала членом Североатлантического Альянса. 

"Шведский флаг не будет единственным сине-желтым флагом в штаб-квартире НАТО. Почему? Потому что мы все верим в силу демократии. Вот что здесь поставлено на карту", — подчеркнул Роберт Бауэр.

Читайте также на портале "Комментарии" - адмирал НАТО назвал самую "страшную ошибку" в войне РФ против Украины.

Также издание "Комментарии" сообщало – уже нет никаких сомнений, что Россия активно выстраивает коалицию в противовес коллективному Западу (демократическому миру), развивая двусторонние отношения с такими же, как у нее, авторитарными режимами – Ираном, Северной Кореей и Китаем. На этом акцентируют аналитики Института изучения войны (ISW). Почему Запад допустил формирование новой "оси зла", фактического сползания мира в Третью мировую? Можно ли еще предотвратить столкновение цивилизаций? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_223931.htm
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