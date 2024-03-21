В НАТО рассказали, что на самом деле побудило Путина начать войну против Украины

Война России против Украины никогда не была связана с какой-либо реальной угрозой безопасности, исходящей от Украины или НАТО. Как передает портал "Комментарии", об этом во время выступления на Киевском форуме безопасности заявил глава Военного комитета НАТО Роберт Бауэр.

Роберт Бауэр. Фото из открытых источников

"Эта война (Росси против Украины – ред.) связана с тем, что президент Путин боится чего-то гораздо более мощного, чем любое физическое оружие на земле — демократии. Если люди в Украине смогут иметь демократические права… настоящие демократические права… то люди в России вскоре тоже будут жаждать их. Вот в чем суть этой войны", — заявил Роберт Бауэр.

Также военачальник заявил, что на данный момент "НАТО и Украина стали ближе, чем когда-либо".

По словам Роберта Бауэра, союзники все вместе приводят все в порядок, чтобы Украина стала членом Североатлантического Альянса.

"Шведский флаг не будет единственным сине-желтым флагом в штаб-квартире НАТО. Почему? Потому что мы все верим в силу демократии. Вот что здесь поставлено на карту", — подчеркнул Роберт Бауэр.

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Также издание "Комментарии" сообщало – уже нет никаких сомнений, что Россия активно выстраивает коалицию в противовес коллективному Западу (демократическому миру), развивая двусторонние отношения с такими же, как у нее, авторитарными режимами – Ираном, Северной Кореей и Китаем. На этом акцентируют аналитики Института изучения войны (ISW). Почему Запад допустил формирование новой "оси зла", фактического сползания мира в Третью мировую? Можно ли еще предотвратить столкновение цивилизаций? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



