В НАТО сделали новое заявление о членстве Украины: что для этого нужно

Министр обороны Швеции Пол Йонсон отреагировал на заявления президента США Дональда Трампа по поводу малой вероятности членства Украины в НАТО. По его словам, слова Трампа касались переговоров, а не вступления Украины в Альянс.

Пол Йонсон. Фото: Försvarsdepartementet/X.com

Пол Йонсон на брифинге перед началом заседания министров обороны стран-членов Альянса в Брюсселе прокомментировал перспективы членства Украины в НАТО. У него спросили, была ли позиция Украины сильнее на войне, если бы членство в НАТО было в повестке дня. По его словам, Украина в будущем может стать одной из стран альянса.

"Насколько я понимаю, позиция США от этой администрации состоит в том, что они утверждают: членство в НАТО не должно быть частью этого политического соглашения. Я не думаю, что членство в НАТО как таковое будет исключено для Украины", — пояснил Йонсон.

Министр обороны Швеции отметил, что позиция его страны состоит в том, что Украина может стать членом НАТО, если будет отвечать всем соответствующим критериям.

Напомним, что Дональд Трамп во время брифинга с журналистами в Овальном кабинете Белого дома объяснил свою позицию по поводу членства Украины в НАТО.

"Я не против этого. Я не считаю это практическим", – заявил Трамп.

Президент США также выразил сомнение в возвращении Украиной всех оккупированных территорий, однако добавил, что США будут продолжать помогать Киеву.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр обороны США Пит Гегсет объяснил, стали ли слова Трампа предательством Украины.

Также "Комментарии" писали о реакции мира на заявления Трампа после разговора с Путиным.