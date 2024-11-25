Североатлантический альянс должен поступать разумно в случае нападения России, в частности, путем нанесения ударов по ее пусковым установкам. Тем не менее, страны НАТО не планируют нападать первыми.

Адмирал Роб Бауэр (фото из открытых источников)

Такое заявление сделал глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в ходе дискуссии в European Policy Centre.

Адмирал отметил важность увеличения инвестиций в противовоздушную оборону и расширения дальнобойных возможностей Альянса на фоне угроз со стороны России. По его словам, рассмотрение этих вопросов стало ключевым в рамках НАТО.

"Я имею в виду, что раньше идея заключалась в том, что мы — оборонный альянс, поэтому мы будем сидеть и ждать, пока на нас не нападут. И тогда, когда на нас нападут, мы сможем сбить "стрелы" (речь о ракетах — ред.), которые прилетят к нам. Но более разумно не только это делать, но и атаковать "стрелка", находящуюся в России, если Россия нападет на нас", — объяснил генерал.

Он подчеркнул, что уничтожение систем вооружений, используемых для ударов по странам Альянса, является важной задачей. Однако, как оборонный союз, НАТО готово принять на себя первый удар, прежде чем отвечать на агрессию.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин на переговорах будет торговаться о разделе Украины . На выборах Украину уже пыталась разделить на три сорта. Ничего не изменилось. Как тогда, так и сейчас это лишний раз кремлевский вброс – война между Россией и Украиной началась не из-за Майдана или еще каких-то событий, в частности стремления Украины вступить в НАТО. Об этом в эксклюзивном интервью нашему порталу рассказал глава Всеукраинского общественного движения "Сила права", народный депутат Верховной Рады трех созывов (с пятого по седьмой) бывший заместитель председателя Совета министров Автономной Республики Крым Андрей Сенченко.