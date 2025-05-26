В Нидерландах поставили точку в участии Зеленского в саммите НАТО: важное заявление

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил свое участие в саммите НАТО, который состоится в конце июня 2025 г. в Гааге, Нидерланды. Эту информацию официально сообщил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс в беседе с нидерландским телеканалом WNL. По его словам, сейчас идет согласование программы мероприятия, чтобы найти для президента Зеленского выгодное и подходящее место в графике саммита.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: УНИАН

Кроме того, Брекельманс добавил, что ожидается присутствие на мероприятии и президента США Дональда Трампа, что подчеркивает важность события для глобальной политики и безопасности. Впрочем, министр обороны воздержался от комментариев о возможности проведения личной встречи между Зеленским и Трампом в рамках саммита.

Саммит НАТО в 2025 году запланирован на период с 24 по 26 июня и будет проходить в столице Нидерландов — Гааге. В последнее время в медиа появлялись сообщения, которые вызвали дискуссии по поводу участия президента Зеленского в основных дискуссиях саммита. Так, 15 мая издание Euractiv распространило информацию, что Украину не будут приглашать участвовать в главных обсуждениях, чтобы "подстроиться под позицию Дональда Трампа". Аналогично итальянское агентство ANSA сообщало, что США якобы выступают против приглашения Зеленского на саммит НАТО.

В то же время, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что в настоящее время официального перечня приглашенных на саммит еще не обнародовали. Он также подчеркнул, что партнерство с государствами Индо-Тихоокеанского региона остается важной темой для Альянса, хотя не уточнил, будут ли эти страны представлены на саммите в Гааге. Относительно оценки России как главной угрозы, Рютте избежал прямого ответа.



Как уже писали "Комментарии", Соединенные Штаты не высказывали возражений по поводу участия президента Украины Владимира Зеленского в саммите НАТО, который запланирован в Гааге на 24-25 июня. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио на брифинге в Анталии (Турция).



