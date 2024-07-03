В Пентагоне напомнили об условии, без выполнения которого Украина не станет членом НАТО

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Официальный Вашингтон считает, что будущее Украины в НАТО. Но есть условие – соответствующее решение должны принять все 32 члена Североатлантического альянса. Только так Киев может присоединиться к альянсу. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделал спикер Минобороны США генерал Патрик Райдер, информирует "Укринформ".
Украина - НАТО. Фото: из открытых источников
Чиновник подчеркнул, что в рамках поддержки Украины важным аспектом является совместная работа по повышению военных возможностей ВСУ и достижению оперативной совместимости, чтобы Украина была готова к членству в НАТО.
На вопрос о готовности США поддержать вступление Украины в НАТО на саммите в Вашингтоне, Райдер ответил, что не хочет опережать события. Тем не менее, Америка однозначно видит Украину в Альянсе.
Читайте также на портале "Комментарии" — в ближайшее время могут появиться новости о предоставлении Украине дополнительных систем противовоздушной обороны. Они ожидаются до саммита НАТО 9-11 июля. Такое заявление сделал государственный секретарь США Энтони Блинкен.
Также издание "Комментарии" сообщало – в НАТО уже готовятся к президентству Дональда Трампа: что хотят экстренно успеть сделать для Украины.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!
Старий мотоцикліст
3 июля 2024, 08:07
Україна сьогодні воює сама за усе НАТО з тим, проти кого НАТО було створене. Хто з країн НАТО воював би так як це робить Україна? Ніхто. То нахіба потрібно таке НАТО? Вони банально сцуть навіть при думці, що їм доведеться воювати з росією і китаєм. А от що потрібно Україні то це справжній військовий союз з тими, хто мріє натовкти пику москалю так, щоб вони більше не хотіли навіть думати про якісь "войнушки". І так, США вже поза грою, після трампа обвал долара і колапс. Надія на те, що Європа таки прокинеться.
Бог
3 июля 2024, 06:20
Ха-ха,морковка приняла вид моста.