logo

BTC/USD

58117.54

ETH/USD

3128.79

LTC/USD

67.45

USD/UAH

40.90

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир НАТО В Пентагоне напомнили об условии, без выполнения которого Украина не станет членом НАТО
commentss НОВОСТИ Все новости

В Пентагоне напомнили об условии, без выполнения которого Украина не станет членом НАТО

В Пентагоне напомнили, что все страны НАТО должны поддержать решение о присоединении к альянсу Украины

3 июля 2024, 07:12
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Официальный Вашингтон считает, что будущее Украины в НАТО. Но есть условие – соответствующее решение должны принять все 32 члена Североатлантического альянса. Только так Киев может присоединиться к альянсу. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделал спикер Минобороны США генерал Патрик Райдер, информирует "Укринформ".

В Пентагоне напомнили об условии, без выполнения которого Украина не станет членом НАТО

Украина - НАТО. Фото: из открытых источников

"Это решение альянса НАТО, 32 стран. Но, конечно, то, что мы сейчас делаем – и вы слышали предварительные заявления – это создание "моста" для присоединения Украины к НАТО", — высказался Райдер, отвечая на просьбу, должна ли Украина. по его мнению, стать членом Североатлантического альянса.

Чиновник подчеркнул, что в рамках поддержки Украины важным аспектом является совместная работа по повышению военных возможностей ВСУ и достижению оперативной совместимости, чтобы Украина была готова к членству в НАТО.

На вопрос о готовности США поддержать вступление Украины в НАТО на саммите в Вашингтоне, Райдер ответил, что не хочет опережать события. Тем не менее, Америка однозначно видит Украину в Альянсе.

"Мы ясно дали понять, что мы видим будущее Украины в НАТО", — подчеркнул генерал.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ближайшее время могут появиться новости о предоставлении Украине дополнительных систем противовоздушной обороны. Они ожидаются до саммита НАТО 9-11 июля. Такое заявление сделал государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Также издание "Комментарии" сообщало – в НАТО уже готовятся к президентству Дональда Трампа: что хотят экстренно успеть сделать для Украины.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3881277-pentagon-nazvav-umovu-priednanna-ukraini-do-nato.html
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!

Старий мотоцикліст

3 июля 2024, 08:07

Україна сьогодні воює сама за усе НАТО з тим, проти кого НАТО було створене. Хто з країн НАТО воював би так як це робить Україна? Ніхто. То нахіба потрібно таке НАТО? Вони банально сцуть навіть при думці, що їм доведеться воювати з росією і китаєм. А от що потрібно Україні то це справжній військовий союз з тими, хто мріє натовкти пику москалю так, щоб вони більше не хотіли навіть думати про якісь "войнушки". І так, США вже поза грою, після трампа обвал долара і колапс. Надія на те, що Європа таки прокинеться.

Бог

3 июля 2024, 06:20

Ха-ха,морковка приняла вид моста.


Новости

Все новости