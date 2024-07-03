В Пентагоне напомнили об условии, без выполнения которого Украина не станет членом НАТО

Официальный Вашингтон считает, что будущее Украины в НАТО. Но есть условие – соответствующее решение должны принять все 32 члена Североатлантического альянса. Только так Киев может присоединиться к альянсу. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделал спикер Минобороны США генерал Патрик Райдер, информирует "Укринформ".

Украина - НАТО. Фото: из открытых источников

"Это решение альянса НАТО, 32 стран. Но, конечно, то, что мы сейчас делаем – и вы слышали предварительные заявления – это создание "моста" для присоединения Украины к НАТО", — высказался Райдер, отвечая на просьбу, должна ли Украина. по его мнению, стать членом Североатлантического альянса.

Чиновник подчеркнул, что в рамках поддержки Украины важным аспектом является совместная работа по повышению военных возможностей ВСУ и достижению оперативной совместимости, чтобы Украина была готова к членству в НАТО.

На вопрос о готовности США поддержать вступление Украины в НАТО на саммите в Вашингтоне, Райдер ответил, что не хочет опережать события. Тем не менее, Америка однозначно видит Украину в Альянсе.

"Мы ясно дали понять, что мы видим будущее Украины в НАТО", — подчеркнул генерал.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ближайшее время могут появиться новости о предоставлении Украине дополнительных систем противовоздушной обороны. Они ожидаются до саммита НАТО 9-11 июля. Такое заявление сделал государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Также издание "Комментарии" сообщало – в НАТО уже готовятся к президентству Дональда Трампа: что хотят экстренно успеть сделать для Украины.



