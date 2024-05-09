Венгрия назвала "сумасшедшей миссией" то, что хочет сделать НАТО для Украины

Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не будет участвовать в программе долгосрочной поддержки Украины от НАТО, предусматривающей создание фонда в 100 млрд евро. Сийярто назвал такую помощь Украине "сумасшедшей миссией".



Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Фото из открытых источников

В апреле генсек НАТО предложил создать фонд для Украины в рамках Североатлантического союза на 100 млрд евро. Большинство стран одобрительно отреагировали на подобную инициативу, однако Венгрия выступила резко против.

"Венгрия будет оставаться в стороне сумасшедшей миссии НАТО, несмотря на все давление", — сказал Сийярто.

Таким образом венгерский министр подтвердил слова спикера правительства Золтана Ковача, который в прошлом месяце заявил, что Будапешт не будет поддерживать НАТО в вопросах, которые "могут приблизить альянс к войне или перевести его с оборонной коалиции на наступательную".

В последние годы страны НАТО критикуют Венгрию, в частности, из-за затягивания со вступлением Швеции в альянс, ведь Будапешт последний из всех стран проголосовал за принятие скандинавской страны. Также Венгрию критикуют за тесные связи с Россией, несмотря на полномасштабное вторжение в Украину.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Венгрия блокирует помощь Армении от ЕС. Ереван официально обратился с запросом в Европейский союз, однако Будапешт требует, чтобы ЕС выделил также помощь Азербайджану, не направлявшему просьбу о помощи.

Также "Комментарии" писали о том, что Китай назвал Венгрию страной, на которую рассчитывают в Европейском союзе, в частности из-за ее председательства во втором полугодии.



