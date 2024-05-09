logo

BTC/USD

61041.30

ETH/USD

2974.33

LTC/USD

82.14

USD/UAH

39.85

EUR/UAH

42.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир НАТО Венгрия назвала "сумасшедшей миссией" то, что хочет сделать НАТО для Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Венгрия назвала "сумасшедшей миссией" то, что хочет сделать НАТО для Украины

Венгрия отказалась от участия в помощи НАТО для Украины на 100 млрд евро.

сегодня, 08:33
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не будет участвовать в программе долгосрочной поддержки Украины от НАТО, предусматривающей создание фонда в 100 млрд евро. Сийярто назвал такую помощь Украине "сумасшедшей миссией".

Венгрия назвала "сумасшедшей миссией" то, что хочет сделать НАТО для Украины

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Фото из открытых источников

В апреле генсек НАТО предложил создать фонд для Украины в рамках Североатлантического союза на 100 млрд евро. Большинство стран одобрительно отреагировали на подобную инициативу, однако Венгрия выступила резко против.

"Венгрия будет оставаться в стороне сумасшедшей миссии НАТО, несмотря на все давление", — сказал Сийярто.

Таким образом венгерский министр подтвердил слова спикера правительства Золтана Ковача, который в прошлом месяце заявил, что Будапешт не будет поддерживать НАТО в вопросах, которые "могут приблизить альянс к войне или перевести его с оборонной коалиции на наступательную".

В последние годы страны НАТО критикуют Венгрию, в частности, из-за затягивания со вступлением Швеции в альянс, ведь Будапешт последний из всех стран проголосовал за принятие скандинавской страны. Также Венгрию критикуют за тесные связи с Россией, несмотря на полномасштабное вторжение в Украину.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Венгрия блокирует помощь Армении от ЕС. Ереван официально обратился с запросом в Европейский союз, однако Будапешт требует, чтобы ЕС выделил также помощь Азербайджану, не направлявшему просьбу о помощи.

Также "Комментарии" писали о том, что Китай назвал Венгрию страной, на которую рассчитывают в Европейском союзе, в частности из-за ее председательства во втором полугодии.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/europe/hungary-will-stay-out-natos-crazy-mission-aid-ukraine-foreign-minister-says-2024-05-08/
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости