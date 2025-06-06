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Визит Зеленского в Гаагу заставил НАТО пойти на отчаянный шаг: детали

Эти ограничения внедряются во избежание недовольства со стороны Вашингтона.

6 июня 2025, 21:50 comments4003
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Клименко Елена

Организаторы предстоящего саммита НАТО в Гааге пытаются избежать прямой встречи президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. Как сообщает Reuters, программа мероприятия корректируется таким образом, чтобы присутствие Зеленского не спровоцировало дипломатическое напряжение или повторение политического конфликта между Киевом и Вашингтоном.

Визит Зеленского в Гаагу заставил НАТО пойти на отчаянный шаг: детали

Владимир Зеленский. Фото: УНИАН

По данным источников, Альянс планирует минимизировать акценты на украинском вопросе, а саммит может быть сокращен до двух дней. Один из сценариев предполагает, что Зеленский появится только на приеме, организованном королем Нидерландов, однако не будет участвовать в основной части саммита.

Пока неизвестно, будет ли включать финальное заявление саммита упоминание о России как угрозу или поддержку Украины. Все эти шаги, по словам дипломатов, преследуют одну цель — избежать негативной реакции со стороны администрации Трампа, который неоднократно критиковал союзников по НАТО и ставил под сомнение целесообразность помощи Украине.

В то же время, один из высокопоставленных представителей Альянса подчеркнул, что игнорирование участия Зеленского может иметь репутационные последствия — "это будет серьезным пиар-промахом".

Саммит состоится 24-25 июня в Гааге. По словам генсека НАТО Марка Рютте, среди ключевых тем – усиление военной помощи Киеву и формирование условий для будущего мирного соглашения.

Портал "Комментарии" уже писал, что впервые с начала полномасштабного вторжения России президента Украины Владимира Зеленского не пригласили к участию в основных дискуссиях саммита НАТО, который состоится в июне. Причиной этого, вероятно, стала попытка "удовлетворения" президента США Дональда Трампа, сообщает Euractiv со ссылкой на свои источники.

 



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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/natos-dilemma-how-zelenskiy-can-attend-summit-without-provoking-trump-2025-06-06/
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