Война в Украине может расшириться: Рютте сделал тревожное заявление

Разведки многих стран подтвердили прибытие в Курскую область РФ тысяч северокорейских военных. Ключевая их цель – участвовать в боевых действиях против Украины. Информация об этом была представлена на встрече с участием представителей разведки и обороны Южной Кореи, а также 32 союзников по НАТО и индо-тихоокеанских партнеров. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте, сообщает "Politico".

Марк Рютте. Фото: из открытых источников

Генсек обратил внимание, что впервые за столетие иностранные войска появились в России, что является значительным и тревожным событием для Европы.

"Углубление военных и экономических связей между безрассудной Россией и обнаглевшей Северной Кореей не просто угрожает евроатлантической и индо-тихоокеанской безопасности, они глубоко опасны для глобальной безопасности", — подчеркнул Рютте.

По его словам, Россия, не достигшая своих главных целей, все больше зависит от авторитарных режимов – Китая, Ирана и Северной Кореи. Кремль полагается на Китай для поддержки экономики, на Иран – для поставок дронов и ракет, а на Северную Корею – для пополнения боеприпасов и отправки войск.

Северокорейские солдаты, не имеющие боевого опыта с 1950-х годов, получат уникальную возможность приобрести навыки современных военных операций, что представляет угрозу для будущей стабильности на Корейском полуострове. Взамен Россия, вероятно, передаст Пхеньяну военные технологии, что лишь усилит напряженность в регионе.

Эскалация конфликта требует более активного участия со стороны Китая, чтобы использовать свое влияние на Москву и Пхеньян и предотвратить рост агрессии. Рютте призвал европейские и индо-тихоокеанские страны к укреплению оборонных и разведывательных связей, чтобы сдерживать влияние авторитарных союзов.

Читайте также на портале "Комментарии" - три месяца Курской операции: Сырский озвучил главные итоги.



