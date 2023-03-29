Война в Украине стала вызовом для коллективной безопасности НАТО, - Кристофер Каволи

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Моесеенко Валентина
Верховный командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи призвал продолжать поддерживать Украину к победе и не допустить российского успеха. Об этом он сказал во время выступления в Берлине, по случаю 75-летия Плана Маршала, пишут "Комментарии".
НАТО создал большую и более мощную военную структуру на восточном фланге
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Он добавил, что США и ЕС каждый день тренируют украинцев и в рамках двусторонних программ, и в рамках военной помощи ЕС.
По словам генерала Каволи, "грубое, неспровоцированное, нелегальное вторжение" России в Украину изменило правила, "перевернуло наши представления о безопасности, о мире". Главнокомандующий силами НАТО отметил, что война в Украине стала вызовом для коллективной безопасности НАТО, но альянс сумел быстро отреагировать, усилив свой восточный фланг.
Он отдал должное сплоченности и единству, которое демонстрирует альянс со времени российского вторжения.
Напомним, "Комментарии" писали еще один прогноз: когда закончится война в Украине.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что за последние девять месяцев в сотрудничестве три американских офиса ведут работу над надзором в Украине по беспрецедентному количеству помощи, оказываемой в сфере безопасности, гуманитарной помощи, бюджетной помощи, юридической помощи и многих других сферах. Нарушений не обнаружено.
Читайте на сайте "Комментарии" — Кремль сделал несколько лет в военном руководстве, и изменится ли фронтовая ситуация.
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