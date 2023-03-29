Война в Украине стала вызовом для коллективной безопасности НАТО, - Кристофер Каволи

Верховный командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи призвал продолжать поддерживать Украину к победе и не допустить российского успеха. Об этом он сказал во время выступления в Берлине, по случаю 75-летия Плана Маршала, пишут "Комментарии".



НАТО создал большую и более мощную военную структуру на восточном фланге

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“Мы должны продолжать поддерживать возможности украинцев, чтобы они победили. Россия не может выйти из этой войны с победой, наше будущее просто не выдержит этого", – заявил американский генерал, также возглавляющий военные силы США в Европе.

Он добавил, что США и ЕС каждый день тренируют украинцев и в рамках двусторонних программ, и в рамках военной помощи ЕС.

"На сегодняшний день более 11 тысяч украинских солдат проходят коллективную подготовку у нас, в разных местах по всей Европе. Эти солдаты смогут повлиять на ситуацию (на поле боя – ред.)”, – сказал американский генерал.

По словам генерала Каволи, "грубое, неспровоцированное, нелегальное вторжение" России в Украину изменило правила, "перевернуло наши представления о безопасности, о мире". Главнокомандующий силами НАТО отметил, что война в Украине стала вызовом для коллективной безопасности НАТО, но альянс сумел быстро отреагировать, усилив свой восточный фланг.

“В ответ на российское вторжение в Украину, альянс НАТО создал большую и более мощную военную структуру на восточном фланге. Сейчас у меня более 40 тысяч военных под моим командованием, и еще 200 тысяч военных, в которых страны привели к готовности на случай, если я их буду нуждаться. У нас есть почти 100 самолетов, которые патрулируют воздушное пространство сейчас, почти 100 судов, которые контролируют ситуацию на воде”, — отчитался главнокомандующий силами НАТО в Европе.

Он отдал должное сплоченности и единству, которое демонстрирует альянс со времени российского вторжения.

Напомним, "Комментарии" писали еще один прогноз: когда закончится война в Украине.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что за последние девять месяцев в сотрудничестве три американских офиса ведут работу над надзором в Украине по беспрецедентному количеству помощи, оказываемой в сфере безопасности, гуманитарной помощи, бюджетной помощи, юридической помощи и многих других сферах. Нарушений не обнаружено.

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