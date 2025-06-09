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Войны не избежать: генсек НАТО готовится озвучить чрезвычайный призыв

По словам Рютте, армии НАТО нуждаются не только в ПВО, но и в значительном усилении бронетехникой и артиллерией

сегодня, 15:30
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Клименко Елена

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 9 июня в Лондоне выступит с ключевой речью, в которой приведет к усилению систем противовоздушной и противоракетной обороны Альянса. Как сообщает Reuters, заявление будет озвучено во время мероприятия в британском аналитическом центре Chatham House.

Войны не избежать: генсек НАТО готовится озвучить чрезвычайный призыв

Фото: из открытых источников

Ожидается, что Рютте акцентирует внимание на необходимости увеличения способностей НАТО в сфере ПВО и ПРО в четыре раза. Такой шаг, по его словам, критически важен для поддержания эффективного сдерживания и обеспечения обороноспособности на фоне растущей угрозы со стороны России, активно применяющей авиационные и ракетные атаки против Украины. Рютте подчеркнет, что террор с воздуха, который Москва продолжает совершать на украинской территории, требует адекватной и масштабной реакции со стороны стран НАТО.

Кроме противовоздушной обороны, генеральный секретарь отметит необходимость в значительном пополнении арсеналов Альянса: речь идет о тысячах единиц бронетехники, в том числе танках и бронированных машинах, а также миллионах артиллерийских боеприпасов. Рютте также призовет союзников удвоить поддержку в сфере логистики, транспорта, медицинской эвакуации и обеспечения поставок.

В этом контексте следует упомянуть, что Европейский Союз планирует продолжить оказание помощи Украине в сфере обороны в период 2025-2027 годов. Это было подтверждено на встрече заместителя министра обороны Украины Валерия Чуркина с директором Европейской службы внешних действий по вопросам безопасности и обороны Бенедиктой фон Сехерр-Тосс.

Как уже писали "Комментарии", Россия оставляет за собой свободу действий по вопросу развертывания ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и может воспользоваться ею при необходимости, если придется реагировать на агрессивные действия НАТО вблизи границ РФ. Об этом заявил на брифинге спикер главы государства Дмитрий Песков, передает прокремлевское агентство ТАСС.



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