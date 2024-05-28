Войска НАТО в Украине: действительно ли вопрос сдвинулся с мертвого места

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Кравцев Сергей
Франция отправит своих инструкторов в Украину для подготовки украинских военнослужащих. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский уже подписал соответствующие разрешительные документы. Об этом он сообщил в Facebook. Можно ли сказать, что вопрос о возможном вводе войск НАТО в Украину сдвинулся с мертвого места? Как это повлияет на ход войны? Почему это важно? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
НАТО. Фото: из открытых источников
Военный эксперт и полковник запаса Петр Черник в эфире общенационального телемарафона обратил внимание на то, что не только Франция активизировалась, но и власти стран Балтии и Польши допускают введение войск в Украину.
Он также рассказал, что именно войска партнеров могут делать в Украине. Конечно, поляки за нас воевать не будут. Этого не будет. Если такое и произойдет, то, вероятнее всего, это будет процесс замещения – у нас есть огромная украинско-белорусская граница, там стоят наши войска. Вот их будут высвобождать в таком режиме.
Кроме того, эксперт прокомментировал возможность сбивания российских ракет странами НАТО, граничащими с Украиной. По его словам, такой сценарий маловероятен, потому что вступать в прямое противостояние с РФ никто в НАТО сегодня не готов.
Военный эксперт Владислав Селезнев в эфире ТСН заявил, что возможности украинской армии были бы очень усилены, если бы мы получили контингенты наших западных стран-партнеров.
По его мнению, западные военные также могут быть задействованы на госгранице между Украиной и Беларусью.
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