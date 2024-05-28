Войска НАТО в Украине: действительно ли вопрос сдвинулся с мертвого места

Франция отправит своих инструкторов в Украину для подготовки украинских военнослужащих. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский уже подписал соответствующие разрешительные документы. Об этом он сообщил в Facebook. Можно ли сказать, что вопрос о возможном вводе войск НАТО в Украину сдвинулся с мертвого места? Как это повлияет на ход войны? Почему это важно? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

НАТО. Фото: из открытых источников

Войска партнеров могут быть в Украине

Военный эксперт и полковник запаса Петр Черник в эфире общенационального телемарафона обратил внимание на то, что не только Франция активизировалась, но и власти стран Балтии и Польши допускают введение войск в Украину.

"Запросто, а почему не могут? Миротворческая миссия в Ираке, там не было никакого НАТО. 34 страны в двустороннем формате заключили соглашение с Соединенными штатами и прислали туда свои войска. Недавняя американская война в Афганистане — 15 стран. Двусторонние соглашения такого порядка являются абсолютной нормой в военно-техническом и стратегическом сотрудничестве", – сказал Черник.

Он также рассказал, что именно войска партнеров могут делать в Украине. Конечно, поляки за нас воевать не будут. Этого не будет. Если такое и произойдет, то, вероятнее всего, это будет процесс замещения – у нас есть огромная украинско-белорусская граница, там стоят наши войска. Вот их будут высвобождать в таком режиме.

Кроме того, эксперт прокомментировал возможность сбивания российских ракет странами НАТО, граничащими с Украиной. По его словам, такой сценарий маловероятен, потому что вступать в прямое противостояние с РФ никто в НАТО сегодня не готов.

Возможности украинской армии могут быть существенно усилены

Военный эксперт Владислав Селезнев в эфире ТСН заявил, что возможности украинской армии были бы очень усилены, если бы мы получили контингенты наших западных стран-партнеров.

"Если западные войска будут присутствовать в Украине, это не значит, что они будут находиться в районе, условно, Временного Яра. Это может быть экспертная помощь по подготовке техники, вооружения, на что намекает французский президент Эммануэль Макрон. Мы ведь имеем западную технику, оборудование , которое нуждается в деликатном обслуживании", — пояснил эксперт.

По его мнению, западные военные также могут быть задействованы на госгранице между Украиной и Беларусью.

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