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Впервые со времен Наполеона: Швеция отправит армию к границе с РФ

Швеция ужесточает безопасность на границе с Россией

сегодня, 22:24
Автор:
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Марьян Ощановский
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Власти Швеции впервые со времен правления во Франции Наполеона Бонапарта отправят своих военнослужащих к границе с Россией. Об этом заявил премьер королевства Ульф Кристерссон, пишет издание The Moscow Times, на которое ссылается портал "Комментарии".

Впервые со времен Наполеона: Швеция отправит армию к границе с РФ

Армию Швеции отправят к российской границе. Фото из открытых источников

Сообщается, что Швеция, более 200 лет сохранявшая нейтралитет, планирует отправить к границам России и Латвии 800 военных для охраны границы и сдерживания РФ от возможного нападения.

Правительство Швеции решило, что ее военнослужащие присоединятся к силам НАТО под руководством Канады в Латвии.

По словам Ульфа Кристерссона, шведский батальон может прибыть к российской границе в начале 2025 года.

Отмечается, что в Латвию отправится подразделение Р7, которое сейчас расквартировано на юге Швеции, рядом с городом Лунд.

Как пишет издание, шведские военные, вероятно, отправятся к границе вместе с многоцелевыми колесными бронированными машинами AMV 360, боевыми машинами пехоты Stridsfordon 90 и танками Leopard.

Силы Швеции станут частью сил Enhanced Froward Presence, в рамках которых члены НАТО размещают свои войска в восточных странах блока на непродолжительные периоды времени.

Издание отмечает, что Швеция не участвовала в войнах с Россией с начала XIX века со времен Наполеона. В 1809 году во время правления Густава IV Адольфа закончилась последняя русско-шведская война. В 1814 году во время правления Карла XIII Швеция объявила нейтралитет. В Первой и Второй мировых войнах Швеция не участвовала.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что по итогам последних трех месяцев интенсивных штурмовых действий в Донецкой и Харьковской областях российские захватчики не смогли достичь ощутимых результатов.



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Источник: https://t.me/moscowtimes_ru/18257
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