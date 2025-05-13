Все как перед вторжением в Украину: РФ накапливает войска на границе со страной НАТО

Новые спутниковые снимки зафиксировали значительный рост российской военной активности у границы с Финляндией, что напоминает перемещение войск перед вторжением России в Украину в 2022 году.

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Эксперты предупреждают, что Москва быстро наращивает свое военное присутствие на ключевых базах на северо-западе России, пытаясь укрепить этот регион после вступления Финляндии и Швеции в НАТО. На стратегических объектах появляются новые казармы, авиационная инфраструктура и восстановленные советские объекты — четкий сигнал о подготовке Кремля к возможному конфликту с Западом.

По данным шведского телеканала SVT, получившего снимки от Planet Labs, активность подмечена на четырех военных объектах: Каменка, Петрозаводск, Североморск-2 и Оленья.

В Каменце, в 35 милях от финской границы, с февраля установили более 130 военных палаток — их хватит для размещения около 2000 солдат. Ранее девственная территория теперь насыщена военным присутствием. "Это признак роста активности", — отметил финский военный аналитик Эмиль Кастехельми.

Эти действия, вероятно, обещаны Москвой ответом на присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, что увеличило границу альянса с Россией более чем на 800 миль. В то время российские чиновники угрожали "военно-техническими мероприятиями".

"Когда мы подали заявку на членство в НАТО, Россия заявила, что будет принимать такие меры. Теперь мы видим их реализацию", — заявил главнокомандующий обороной Швеции Микаэль Классон.

Военная эскалация напоминает конец 2021 года, когда американская разведка зафиксировала скопление российских войск у границы с Украиной. Через несколько месяцев Россия вторглась в Украину.

Спутниковые снимки показывают активное строительство в Петрозаводске, примерно в 100 милях от финской границы. Там появились три больших склада, которые, вероятно, предназначены для хранения десятков бронетехники, а также новые объекты на стадии строительства. Далее на север, ранее неактивная авиабаза Североморск-2 снова функционирует, на ней размещено несколько вертолетов и проведен ремонт. База расположена в 70 милях от Норвегии и 110 милях от Финляндии.

Заместитель начальника обороны Финляндии генерал-лейтенант Веса Виртанен в прошлом месяце предупреждал, что Москва намеренно испытывает единство НАТО через кибератаки и массовую миграцию. Теперь Кремль переходит к более открытым военным развертываниям.

"Во время войны в Украине там было около 20 тысяч солдат и четыре дежурных бригады. Теперь мы видим новую инфраструктуру и, как только будет возможно больше войск в этом регионе", — отметил Виртанен.

По его словам, Россия реорганизует свои силы в армейский корпус из четырех-пяти дивизий и поддерживающих подразделений.

"В будущем там будет больше войск, чем до войны в Украине", — добавил он. Виртанен подчеркнул, что Финляндия готова к возможным угрозам и поддерживает оборону в течение десятилетий.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин не намерен завершать войну против Украины.



