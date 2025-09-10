Вступит ли НАТО в войну после атаки РФ по Польше: озвучен мрачный прогноз

Массированная атака России по Украине в ночь на 10 сентября привела к нарушению воздушного пространства Польши. Несколько российских дронов залетели на территорию страны-члена НАТО, что вызвало вопрос, может ли это стать основанием для применения статьи 5 Североатлантического договора, а соответственно, войны Альянса против России.

Будет ли война НАТО против России. Фото из открытых источников

Украинский народный депутат Алексей Гончаренко высказался по поводу этой ситуации, заявив, что Альянс не вступит в прямую войну с Россией даже после инцидента с беспилотниками.

"Не накручивайте вы так с Польшей. Не будет 5 статьи. Никакой НАТО не вступит в войну. Поговорят и разойдутся. Скажут — случайно залетели дроны", — отметил Гончаренко в сообщении в Telegram.

Нардеп также предостерег, что подобные инциденты могут повторяться. По его словам, без должной реакции НАТО "так же обыденно несколько танков заедут на территорию балтийских стран". По мнению Гончаренко, российский диктатор Владимир Путин "играется" и проверяет НАТО. Народный депутат уверен, что поляки понимают эту ситуацию, как и балты, однако "не хотят понимать, что происходит западные европейцы", которым "очень нравится жить комфортную жизнь".

Наконец нардеп прогнозирует, что на европейском континенте произойдет масштабная война в будущем, которая выйдет за пределы Украины.

"На самом деле в этой ситуации надо учиться у врага. Путин же говорил: если драка неизбежна, надо бить первым. Для всех европейцев — бой неизбежный. Великая война в Европе — будет. Поэтому здесь или вы, или вас", — заверил Гончаренко.

В ночь на 10 сентября Россия нанесла массированный удар по Украине, применив ракеты и дроны. Часть беспилотников пересекла границу и нарушила воздушное пространство Польши. Сообщалось около десяти аппаратов. Польские военные впервые применили средства для сбития дронов.

