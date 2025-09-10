logo

BTC/USD

111821

ETH/USD

4313.55

USD/UAH

41.12

EUR/UAH

48.29

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир НАТО Вступит ли НАТО в войну после атаки РФ по Польше: озвучен мрачный прогноз
commentss НОВОСТИ Все новости

Вступит ли НАТО в войну после атаки РФ по Польше: озвучен мрачный прогноз

Алексей Гончаренко заявил, что НАТО не применит статью 5 после атаки дронов РФ в Польше, но прогнозирует большую войну в Европе.

10 сентября 2025, 09:00 comments1362
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Массированная атака России по Украине в ночь на 10 сентября привела к нарушению воздушного пространства Польши. Несколько российских дронов залетели на территорию страны-члена НАТО, что вызвало вопрос, может ли это стать основанием для применения статьи 5 Североатлантического договора, а соответственно, войны Альянса против России.

Вступит ли НАТО в войну после атаки РФ по Польше: озвучен мрачный прогноз

Будет ли война НАТО против России. Фото из открытых источников

Украинский народный депутат Алексей Гончаренко высказался по поводу этой ситуации, заявив, что Альянс не вступит в прямую войну с Россией даже после инцидента с беспилотниками.

"Не накручивайте вы так с Польшей. Не будет 5 статьи. Никакой НАТО не вступит в войну. Поговорят и разойдутся. Скажут — случайно залетели дроны", — отметил Гончаренко в сообщении в Telegram.

Нардеп также предостерег, что подобные инциденты могут повторяться. По его словам, без должной реакции НАТО "так же обыденно несколько танков заедут на территорию балтийских стран". По мнению Гончаренко, российский диктатор Владимир Путин "играется" и проверяет НАТО. Народный депутат уверен, что поляки понимают эту ситуацию, как и балты, однако "не хотят понимать, что происходит западные европейцы", которым "очень нравится жить комфортную жизнь".

Наконец нардеп прогнозирует, что на европейском континенте произойдет масштабная война в будущем, которая выйдет за пределы Украины.

"На самом деле в этой ситуации надо учиться у врага. Путин же говорил: если драка неизбежна, надо бить первым. Для всех европейцев — бой неизбежный. Великая война в Европе — будет. Поэтому здесь или вы, или вас", — заверил Гончаренко.

В ночь на 10 сентября Россия нанесла массированный удар по Украине, применив ракеты и дроны. Часть беспилотников пересекла границу и нарушила воздушное пространство Польши. Сообщалось около десяти аппаратов. Польские военные впервые применили средства для сбития дронов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США резко отреагировали о нападении России на союзника по НАТО.

Также "Комментарии" писали, что в Польше обнаружили первый сбитый беспилотник РФ.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko/49605
Теги:

Новости

Все новости