Вступление Украины в НАТО больше не рассматривается: что не так с заявлением генсека Альянса

В пятницу, 14 марта, сетью распространялась новость якобы за категорическим отказом Украины во вступлении в НАТО. Отмечалось, что генеральный секретарь Марк Рютте якобы заявил, что "вступление Украины в Альянс больше не рассматривается".

Фото портал "Комментарии"

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности отметили, что подобную новость распространяли СМИ и российские Telegram-каналы.

“На самом деле: Рютте не делал такого заявления. Во время интервью журналистка издания Bloomberg перебила генсека и уточнила, что "[Трамп] действительно снимает со стола вопрос вступления Украины в НАТО…". Рютте в этот момент сказал "угу", подчеркнул журналист Сергей Сидоренко. Услышав это подтверждение, журналистка продолжила ставить вопрос о гарантиях безопасности для Украины”, — говорится в сообщении Центра.

Отмечается, что генсек НАТО всего-навсего подтвердил, что он в разговоре и слушает вопросы, а не делал заявление о том, что Украине закрыт путь к членству в НАТО.

Напомним, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, как писал портал "Комментарии", заявил, что отношения с Россией в конце концов должны быть нормализованы, когда прекратят боевые действия в Украине. При этом необходимо продолжать давление на Москву, чтобы обеспечить прогресс в переговорах по прекращению огня, сказал он в интервью Bloomberg TV в пятницу.

Это нормально, если бы война каким-то образом прекратилась для Европы, шаг за шагом, а также для США, шаг за шагом, чтобы возобновить нормальные отношения с Россией. Но мы еще совсем не добились этого, мы должны продолжать давление на них, чтобы гарантировать, что Россия воспримет серьезные переговоры", — отметил генсек НАТО.