Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте планирует воспользоваться визитом в Соединенные Штаты Америки в четверг, 24 апреля, чтобы призвать администрацию президента Дональда Трампа не принуждать Украину к принятию "мирного соглашения" против его воли.

Украина-НАТО. Фото портал "Комментарии"

Рютте, как пишет издание "Украинская правда", планирует встретиться с министром обороны США Питом Гегсетом, государственным секретарем Марко Рубио и советником по национальной безопасности Майклом Волцом.

Отмечается, что генсек НАТО будет убеждать их в том, что "мирное соглашение" не может быть заключено без учета интересов Украины и может только усилить Россию.

Генсек также планирует сообщили США, что в случае навязывания Киеву "мирного урегулирования", которое, прежде всего, выгодно для Москвы, под угрозой окажется безопасность всей Европы.

"Ключевой месседж – дать американцам понять, что поставлено на карту", – сказал один из дипломатов НАТО на условиях анонимности, пишет издание.

Дополнительно Рютте обсудит, как лучше координировать перенесение большей части "оборонного" бремени НАТО в Европе из США на европейские вооруженные силы.

Напомним, что по словам представителей США, переговоры по Украине были продуктивными, но остаются существенные разногласия. Присутствовавший на встречах спецпредставитель Трампа по вопросам Украины Кейт Келлог, как писал портал "Комментарии", сказал, что считает этот раунд переговоров "откровенным, положительным и продуктивным".

В Соединенных Штатах Америки рассказали, что не рассчитывают на прекращение огня, однако европейские чиновники рассказали, что согласилась Украина в Лондоне.