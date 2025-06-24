Зеленский последовал примеру Трампа и выдвинул резкую претензию НАТО: что произошло

Президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к участникам пленарного заседания Форума оборонной промышленности в Нидерландах, подчеркнул, что Кремль не демонстрирует никакого стремления завершить войну против Украины. Напротив, есть свидетельство того, что Москва готовит наступательные действия против стран НАТО. В связи с этим он призвал государства-члены Альянса увеличить оборонные бюджеты, как того требует президент США Дональд Трамп.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: УНИАН

Зеленский отметил, что Россия исключает все мирные инициативы, даже со стороны США, а Путин мыслит исключительно в военных категориях. По словам президента, российский лидер связывает свою политическую выживаемость с продолжением агрессии, что подтверждают украинские спецслужбы. Более того, существуют признаки подготовки к возможным атакам на территории стран НАТО.

Учитывая это, Зеленский подчеркнул необходимость усиления оборонных возможностей европейских стран. Он призвал Альянс реагировать на реальные угрозы и остановить агрессора еще на территории Украины, ведь стратегические цели России значительно шире границ украинских границ.

Президент убежден, что европейские государства должны увеличить оборонные расходы до уровня не менее 5% ВВП. По его словам, только сильная и единая Европа способна лишить Россию иллюзии по поводу успешности войны против континента.

Также он поблагодарил страны, которые уже помогают Украине, в том числе тем, кто выделяет 0,25% ВВП или более на поддержку обороны. Зеленский подчеркнул, что именно такая общая стратегия может обеспечить мир в Европе.

Портал "Комментарии" уже писал, что Украина не должна рассчитывать на прорывные решения или значительные изменения во время саммита НАТО, который проходит сегодня, 24 июня, в Гааге. По мнению доктора политических наук Игоря Петренко, из-за позиции президента США Дональда Трампа этот саммит может стать одним из наименее эффективных.