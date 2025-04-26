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Ад в порту Ирана: мощный взрыв вызвал многочисленные жертвы

Причиной трагедии могли стать химические материалы, хранившиеся в контейнерах в порту

сегодня, 19:20
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Клименко Елена

26 апреля в порту Бендер-Аббас, расположенном на юге Ирана, раздался мощный взрыв, повлекший за собой масштабный пожар. По данным агентства Reuters, инцидент унес жизни по меньшей мере четырех человек, еще более 500 человек получили ранения.

Ад в порту Ирана: мощный взрыв вызвал многочисленные жертвы

Фото: из открытых источников

Сила взрыва была настолько велика, что ударной волной выбило окна в нескольких километрах от эпицентра, а саму детонацию слышали даже на острове Кешм, расположенном в 26 км от порта, сообщают местные СМИ.

Вероятной причиной взрыва стали химические вещества, хранившиеся в грузовых контейнерах. Представитель иранской организации по чрезвычайным ситуациям Хоссейн Зафари сообщил, что ранее уже поступали предупреждения о рисках, связанных с этим объектом.

"Внутри контейнеров хранились опасные химикаты. Руководство кризисного управления уже раньше обращало внимание на вероятные угрозы", — подчеркнул Зафари.

Однако другие представители власти Ирана отметили, что окончательная причина инцидента еще не установлена. На обнародованном видео с места событий виден густой черный дым, возвышающийся над портовой территорией.

Несмотря на то, что в информационном пространстве уже звучат предположения о возможной внешней причастности, в частности, к Израилю, официальный Тель-Авив воздерживается от комментариев. Пресс-секретарь премьера Биньямина Нетаньяху и военные источники не подтверждают никакого участия Израиля в произошедшем.

Портал "Комментарии" писал, что в Харькове утром 26 апреля были слышны сильные взрывы. Город подвергся дроновой атаке со стороны русских оккупантов. Об этом у себя в соцсети написал Харьковский городской голова Игорь Терехов.



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