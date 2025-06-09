Активистку Грету Тунберг задержали по дороге в Газу

Израильские военные поднялись на борт судна Madleen с экоактивисткой Гретой Тунберг и пропалестинскими активистами, которые везли гуманитарную помощь в сектор Газа.

Активисты на борту судна Madleen

"В настоящее время Madleen подвергается нападению в международных водах. Квадрокоптеры окружают судно, распыляя на него белое раздражающее вещество. Связь заглушена, а по радио воспроизводятся тревожные звуки", — говорится в телеграм-канале управляющей судном организации "Флотилия свободы". "Связь с Madleen потеряна", — сообщили в организации ранее.

Как отмечала служба BBC, вместе с 22-летней Тунберг на борту судна Madleen, вышедшего в минувшее воскресенье из Сицилии, находятся еще одиннадцать активистов. Они собирались прорвать морскую блокаду Газы, введенную Израилем, и доставить в анклав гуманитарную помощь. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что дал указание Армии обороны Израиля не допустить судно к берегу и принять для этого все необходимые меры.

"„Селфи-яхта" „знаменитостей" благополучно направляется к берегам Израиля. Ожидается, что пассажиры вернутся в свои родные страны", — заявили в МИД Израиля.

"В то время как Грета и другие пытались устроить медийную провокацию, единственной целью которой было привлечь внимание общественности, и которая включала в себя менее одного грузовика гуманитарной помощи, за последние две недели в Газу из Израиля прибыло более 1200 грузовиков с гуманитарной помощью, кроме того, кроме того, Гуманитарный фонд Газы раздал около 11 миллионов порций еды непосредственно гражданским лицам в Газе", — говорится в сообщении министерства.

"Есть способы доставить гуманитарную помощь в сектор Газа, которые не включают селфи в инстаграме", — добавили в ведомстве и пообещали передать "незначительное количество гуманитарной помощи" с судна активистов в Газу гуманитарными каналами.

Между тем, в телеграм-канале флотилии появились видео, записанные активистами на экстренный случай. "Добровольцев "Мадлин" похитили израильские войска. <…> Окажите давление на их министерства иностранных дел и помогите нам обеспечить их безопасность!", — говорится в публикациях.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что армия обороны Израиля возобновила наземные операции на севере сектора Газа и нанесла авиаудары по южному городу Хан-Юнис в рамках возобновившейся военной кампании, целью которой является давление на ХАМАС.