Алиев продолжает давить на Кремль из-за катастрофы в Казахстане: чего он требует у Путина

Алиев продолжает давить на Кремль из-за катастрофы Azerbaijan Airlines. У Путина заявления выли, что Баку требует убрать Кадырова. Об этом пишут российские паблики

Ильхам Алиев (фото из открытых источников)

Ильхам Алиев публично заявил, что вина за гибель граждан Азербайджана в результате крушения самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане лежит на "представителях РФ". Жертвами крушения стали 38 человек, 29 человек чудом выжили.

В своем заявлении Алиев подчеркнул, что Грозный своевременно не закрыл воздушное пространство, что и привело к трагедии. Эти слова наши источники прямо назвали актом давления на АП с целью привлечения к ответственности Рамзана Кадырова. Сам Кадыров себя виновным не считает.

"Алиев слишком много о себе возомнил. Он понимает, что за ним стоит Эрдоган. И пользуется этим! Нам прямо сказали – уберите Кадырова и дальше можно будет продолжать диалог – что это, если не вмешательство во внутренние дела РФ?", — сказал источник в Кремле.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что президент Азербайджана сделал громкое заявление . Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с членами семей погибшего в авиакатастрофе экипажа и выжившими бортпроводниками самолета "Азербайджанских авиалиний" заявил, что вина за катастрофу лежит на представителях РФ и потребовал, чтобы виновные были наказаны.

По его словам, сейчас идет процесс расшифровки черных ящиков. Алиев выразил уверенность в том, что в ближайшее время мы узнаем предварительный результат и все станет на свои места, вся картина трагедии будет известна. И это, естественно, будет являться важным моментом в деле полного расследования этой трагедии и наказания виновных в ней.

