Американская порноактриса прилетела в Иран: в Тегеране озадачены

Порноактриса Уитни Райт опубликовала серию фото и видео в Instagram, где она ходит по Тегерану в хиджабе. Иранцы предполагают, что ее могли пригласить власти из-за антиизраильской позиции, тогда как в МИД заявили, что не располагают информацией о порноактрисе на улицах столицы Ирана.



Американская порноактриса Уитни Райт. Фото из открытых источников

После распространения информации иранскими СМИ о визите американской порноактрисы Уитни Райт в Тегеран, репортеры обратились с вопросами к представителю МИД Ирана Насеру Канаани.

"Я не знаю, о чем вы имеете в виду. Американским гражданам не запрещено путешествовать в Иран", — заявил Канаани.

Приезд порноактрисы всколыхнул иранцев, которые в социальных сетях пишут, что власти пригласили или способствовали визиту Уитни Райт из-за ее откровенной антиизраильской и пропалестинской позиции. Сама же порноактриса, которая на опубликованных фотографиях была в хиджабе, заявила, что Иран безопасен "если вы соблюдаете правила".

Отметим, что в Иране запрещена не только порнография, но и те, кто занимается ее производством, принимают участие в съемках или распространении нарушают закон страны. Например, в 2018 году в Иране арестовали приехавшего из Канады Саида Малекпура. Его обвинили в участии в разработке и модерировании порнографических сайтов и приговорили к смертной казни. Однако мужчине удалось сбежать и избежать наказания в Иране.

Уитни Райт – это 32-летняя американская порноактриса и эротическая модель. Она родилась в США, но имеет валлийское и индийское происхождение. После нападения ХАМАС на Израиль активно поддерживает Палестину.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что порноактриса Миа Халифа потеряла контракт из-за своих высказываний о войне.

Также "Комментарии" писали, что украинская порноактриса разозлила сеть обнаженными фото с флагом Украины.