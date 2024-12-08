Армия Израиля отправила войска в сторону Сирии: что происходит

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Slava Kot
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о развертывании военных подразделений в буферной зоне между Израилем и Сирией, включая контролируемые ООН оккупированные Голанские высоты. Решение было принято на фоне падения режима сирийского диктатора Башара Асада.
Армия Израиля выслала войска в сторону Сирии. Фото: Israel Defense Forces
Израильские силы впервые с 1974 заняли позиции в буферной зоне. Как сообщили в ЦАХАЛе, причиной решения стало падение режима Асада в Сирии и возможная опасность для израильтян в регионе.
Армия обороны Израиля подчеркнула, что не вмешивается во внутренние дела Сирии, но готова к любым сценариям. Жителям Голанских высот пока не объявляли новые ограничения или инструкции.
Сирийские СМИ сообщают, что Израиль обстрелял этот район артиллерией. В израильской армии объяснили такие шаги новой оценкой и возможности проникновения вооруженных лиц в буферную зону.
Министр по делам диаспоры Амихай Чикли призвал к полному взятию под контроль Израиля Голанских высот, а депутат Кнессета Цви Суккот добавил, что "Израиль должен создать зону безопасности в свете нового джихадистского режима в Сирии, которая должна включать сирийские Голанские высоты и значительную территорию вблизи границы".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ООН призвали к деэскалации и избегать кровопролития в Сирии.
Также "Комментарии" писали о реакции Трампа на ситуацию в Сирии. По его словам, это показало слабость Путина и дает возможность к концу войны в Украине.
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