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Армия Израиля отправила войска в сторону Сирии: что происходит

Израиль разворачивает силы в буферной зоне на Голанских высотах после свержения режима Башара Асада в Сирии.

сегодня, 11:48
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Slava Kot

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о развертывании военных подразделений в буферной зоне между Израилем и Сирией, включая контролируемые ООН оккупированные Голанские высоты. Решение было принято на фоне падения режима сирийского диктатора Башара Асада.

Армия Израиля отправила войска в сторону Сирии: что происходит

Армия Израиля выслала войска в сторону Сирии. Фото: Israel Defense Forces

Израильские силы впервые с 1974 заняли позиции в буферной зоне. Как сообщили в ЦАХАЛе, причиной решения стало падение режима Асада в Сирии и возможная опасность для израильтян в регионе.

"ЦАХАЛ развернул войска в буферной зоне и ряде районов, которые необходимо защитить, чтобы обеспечить безопасность общин на Голанских высотах и граждан Израиля", — говорится в заявлении военных.

Армия обороны Израиля подчеркнула, что не вмешивается во внутренние дела Сирии, но готова к любым сценариям. Жителям Голанских высот пока не объявляли новые ограничения или инструкции.

Сирийские СМИ сообщают, что Израиль обстрелял этот район артиллерией. В израильской армии объяснили такие шаги новой оценкой и возможности проникновения вооруженных лиц в буферную зону.

Министр по делам диаспоры Амихай Чикли призвал к полному взятию под контроль Израиля Голанских высот, а депутат Кнессета Цви Суккот добавил, что "Израиль должен создать зону безопасности в свете нового джихадистского режима в Сирии, которая должна включать сирийские Голанские высоты и значительную территорию вблизи границы".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ООН призвали к деэскалации и избегать кровопролития в Сирии.

Также "Комментарии" писали о реакции Трампа на ситуацию в Сирии. По его словам, это показало слабость Путина и дает возможность к концу войны в Украине.



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Источник: https://today.lorientlejour.com/article/1438736/israeli-army-deploys-troops-along-syrian-border.html
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