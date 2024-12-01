Армия РФ попала в "котел", сотни пропавших без вести: что происходит в Сирии

Российские войска продолжают нести значительные потери во время боевых действий в Сирии, а некоторые подразделения оказались в окружении. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в своде ситуации в Сирии.

Наступление оппозиции в Сирии (фото из открытых источников)

Как отмечается, на фоне растущих потерь и панических настроений среди российских военных Кремль принял решение уволить командующего группировкой в Сирии генерала Сергея Киселя. Генерал Кисиль, ранее отстраненный от должности из-за неудачных действий во время вторжения в Украину, был отправлен в Сирию в рамках нового назначения, которое также оказалось неудачным.

"На смену Киселю, чтобы поддержать режим Башара Асада, Москва направила другого военачальника. На территорию Сирии уже прибыл генерал Александр Чайко, командовавший группировкой российских войск в этой стране в 2017-2019 годах", – говорится в сообщении.

Также на военно-морской базе в Тартусе был замечен командующий ВМФ РФ адмирал Александр Моисеев, что может свидетельствовать об активизации российского присутствия в этом регионе.

По данным разведки, после трехдневной наступательной операции протурецких сил российские войска понесли тяжелые потери. Некоторые подразделения находятся в окружении, а количество пропавших без вести российских военнослужащих в Сирии оценивается в сотни.

"После трех суток успешных наступательных действий протурецких сил в Сирии российские войска понесли значительные потери, некоторые подразделения государства-агрессора находятся в окружении. Пропавшими без вести в Сирии числятся сотни россиян", — отметили в ГУР.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Башар Асад впервые прокомментировал наступление оппозиции в Сирии