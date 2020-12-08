Армянские оппозиционные силы устроили протест в Ереване (Видео)

Во вторник 8 декабря армянская оппозиция вышла на улицы Еревана с акцией протеста. Люди требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Протестующие начали блокировать центральные улицы города и скандировать: "Никол должен уйти, Никол предатель!".

Протесты в Армении - оппозиция требует отставки премьера. Фото: 24 канал

Акцию протеста начали 17 оппозиционных партий. Ранее члены партий сообщили, если Пашинян не покинет пост премьера до 12:00, они начнут протестовать.

"Дорогие соотечественники, как видите, сейчас уже 12:08, а Пашинян не подал в отставку. Начиная с этой секунды до 17:00 вы свободно можете устраивать акции мирного гражданского неповиновения ", — сказал в видеообращении один из оппозиционеров Ишхан Сагателян.

За ситуацией в Ереване и течением протеста можно наблюдать в прямом эфире армянского телевидения NEWS.am.

Напоминаем, что ранее оппозиционные армянские партии образовали "Комитет за спасение родины". Граждане, не согласные с политикой Никола Пашиняна, устроили протесты у правительственной дачи премьера. Оппозиция поставила ультиматум — или к восьмому декабря политик сложит свои полномочия или протесты продолжатся.

Оппозиционные силы Армении уже нашли замену действующему премьер-министру. Выбор пал на первого премьера и ексглаву Минобороны Вазгена Манукяна.

Протестующие уверены, что заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, которое подписал Никола Пашинян, стало капитуляцией.

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