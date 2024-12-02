Асад вернулся из Москвы: после встречи с Путиным «полетели первые головы»

После четырех дней интенсивного развития событий в Сирии все приостановилось. Вслед за символическим приливом боевиков начался отлив, отметил политолог Роман Пономаренко. Правительственные войска заняли ряд утраченных недавно пунктов, в том числе миллионный город Хама.

Путин и Асад

"Оно и закономерно – небольшие мобильные группы исламистов на вырвавшихся вперед пикапах не имеют сил для закрепления в городах, поэтому отступают при появлении значительных сил врага. Прорыва к российским военным базам в Сирии в Хмеймиме и Тартусе не произошло", — добавил эксперт.

По его словам, из Сирии сейчас поступает много неподтвержденной информации, вроде вчерашних заявлений о "военном перевороте в Дамаске". Объективная картина следующая – боевики остановили продвижение и пытаются переварить захваченное.

"Очень много фотографий и видео захваченных трофеев – самолеты, вертолеты, бронетехника, а также ЗРПК "Панцирь". Однако маловероятно, что они смогут поставить всю ее в строй – для этого у них нет специалистов. По традиции, пленных асадистов казнят на месте. Одновременно боевики усилили давление на курдские районы севернее Алеппо, где начались интенсивные бои. В нескольких районах Алеппо также идут бои курдов с исламистами", — говорит Пономаренко.

По его словам, ИГИЛ пока никак себя не проявляет, видимо выжидая подходящего момента для удара, то ли по асадистам, то ли по их врагам.

Со стороны правительственных сил, подчеркивает Пономаренко, идет скопление резервов, в том числе иранских прокси. Активно работает российская штурмовая авиация. Отчитываются о "сотнях убитых и десятках уничтоженных командных пунктов и составов".

На самом же деле, подчеркивает Пономаренко, авиаудары носят локальный характер – у россиян нет ресурса покрыть всю пустыню. Решать должна пехота. Поэтому стороны собираются с силами и уже скоро начнется новый этап этой войны.

"Из интересного – вчера Асад вернулся из Москвы, но подробностей его переговоров с Путиным не обнародовали. С должности сняли командующего российской группировкой в Сирии генерала Сергея Киселя. Для РФ их форпост в Сирии критически важен – оттуда они могут продвигать свое влияние на Средиземном море и Африке. Поэтому есть надежда на выделение Кремлем определенного ресурса на эту войну, что неизбежно отразится на украинских фронтах", — подчеркнул эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , о провалах армии Асада на фронте.



