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Главная Новости Мир Ближний Восток Автомобиль певицы Чичериной обстреляли в Нагорном Карабахе
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Автомобиль певицы Чичериной обстреляли в Нагорном Карабахе

На территорию непризнанной республики Чичерина отправилась, чтобы поддержать армию Армении

сегодня, 13:47
Автор:

Виолетта Комаровская

Российская певица Юлия Чичерина попала под обстрел на территории Нагорного Карабаха. Ее автомобиль оказался под ударом по дороге от Еревана к Степанакерту (Ханкенди). Об этом звезда рассказала в своем Telegram. 

Автомобиль певицы Чичериной обстреляли в Нагорном Карабахе

Юлия Чичерина. Фото: Facebook/Julia Chicherina

В Ереван Чичерина приехала накануне. Она утверждает, что хочет своим визитом поддержать армянских военных. Сегодня утром певица выдвинулась в сторону непризнанной республики. Уже почти неделю там идут ожесточенные бои между Арменией и Азербайджаном. Стороны обвиняют друг друга в нарушении режима тишины. 

В какой-то момент автомобиль певицы и ее мужа оказался под обстрелом азербайджанских беспилотников. Несколько часов подряд Чичерина ни с кем не выходила на связь. И лишь около 13:30 опубликовала в Telegram короткое видео, на котором слышны выстрелы. 

Напомним, что в свое время певица также ездила на оккупированный Донбасс. Она поддержала подконтрольных России боевиков, за что и получила от них так называемую награду. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, как на обострение военных действий в Нагорном Карабахе отреагировала Украина



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