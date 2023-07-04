Автомобиль въехал в толпу: ужасные сцены из Тель-Авива



















Около десяти человек получили ранения после того, как автомобиль в столице Израиля въехал в толпу вблизи местного торгового центра. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Автомобиль въехал в толпу в Израиле. Фото из открытых источников

Израильская полиция назвала утренний инцидент в Тель-Авиве террористическим нападением. По данным полиции мужчина, управлявший автомобилем специально въехал в толпу, после чего напал на местных с ножом.

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"Подозреваемый управлял транспортным средством, которое двигалось с юга на север и врезался в стоявших около торгового центра пешеходов. Водитель вышел из автомобиля, чтобы нанести удары по гражданским лицам острым предметом", — сообщили в полиции.

Израильская полиция заявила, что террорист был "нейтрализован" на месте. Полиция отмечает, что водитель, вероятно, был палестинцем с оккупированного Западного берега. Медики одержали победу пяти пострадавших, тогда как полиция увеличила общее количество раненых до десяти человек.

Инцидент произошел во второй день крупнейшей за последние годы израильской военной операции на оккупированном севере Западного берега. Во время военной операции погибли 10 палестинцев, а тысячи были вынуждены покинуть свои дома.



Следует отметить, что в этом году в Израиле были убиты, по меньшей мере, 187 палестинцев, 25 израильтян, один украинец и один итальянец.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Израиль объяснил, почему отказывается предоставить оружие Украине.

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