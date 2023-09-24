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Азербайджан ответил на подстрекательство радикальных армян

Участники митинга скандировали: «Карабах» и «AZfront». Они держали плакаты с лозунгами на английском и французском языках: «Карабах - это Азербайджан!»

сегодня, 18:20
Автор:
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Лиля Воробьева
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 Сотни активистов движения AZfront устроили митинг перед стенами секретариата Европарламента в Люксембурге. Они скандируют: "Сепаратизм – зло везде!", настаивая на том, что Азербайджан имеет законное право восстанавливать суверенитет в Карабахском анклаве, как бы это ни пытались дискредитировать армянские радикалы.

Азербайджан ответил на подстрекательство радикальных армян

Активисты движения AZfront устроили митинг в Люксембурге (фото из открытых источников)

Об этом пишет 5 канал.


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Участники митинга скандировали: "Карабах" и "AZfront". Они держали плакаты с лозунгами на английском и французском языках: "Карабах — это Азербайджан!", "Карабах — международно признанная территория Азербайджана!". 

Азербайджан ответил на подстрекательство радикальных армян - фото 2

 Помимо украинского флага на акции появились плакаты, подчеркивающие общность вызовов, с которыми сталкиваются два дружественных государства: "Азербайджан, как и Украина борется с сепаратизмом!", "Сепаратизм в Украине, сепаратизм в Азербайджане – одно зло!".

Эта мысль в течение последнего года многократно отмечалась центральными украинскими СМИ и крупными изданиями других стран Европы.

Еще в ноябре прошлого года Unian констатировал: "Так же, как в 2014-2022 гг. РФ оккупировала около 20% территории Украины, в 1991-1993 гг. армянские вооруженные формирования оккупировали 20% территории Азербайджана".

В декабре телеканал "Прямий" подчеркивал: "Азербайджан, как и Украина, стал жертвой агрессии. Ведь с 1991-го по 1993-й год Армения с помощью России оккупировала 20% территории Азербайджана. И даже после Второй Карабахской войны, которая произошла два года назад, Армения все еще контролирует треть Карабаха, который является территорией Азербайджана". Тогда же 5-й канал добавлял: "Азербайджан, как и Украина, пытается искоренить сепаратизм, спровоцированный и поддерживаемый Россией".

Поздравляя азербайджанский народ с успешной контртеррористической операцией в Карабахе, основатель и гитарист одной из самых известных украинских рок-групп Green Grey, Андрей Яценко (Дизель), 20 сентября заявил: "У Азербайджана и Украины один враг, это – сепаратизм". 

Проукраинское движение AZfront, возникшее в течение последнего года вокруг одноименного Telegram-канала, спонсируется азербайджанскими коммерсантами, которые до российского вторжения имели бизнесы в Харькове и Днепре. С декабря прошлого года AZfront регулярно оказывает материальную помощь жителям Харьковской и Донецкой областей. Перед прошлым Новым годом в Харьков было доставлено 15 генераторов, приобретенных на средства, собранные более 170 подписчиками AZfront из Баку, Сумгаита и Гянджи. В феврале на таким же образом собранные деньги, был закуплен автотранспорт для волонтеров Харьковской области. 



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