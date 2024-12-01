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Башар Асад впервые прокомментировал наступление оппозиции в Сирии

Сирия продолжает защищать свою стабильность и территориальную целостность от всех террористов и их сторонников, заявил Асад.

сегодня, 20:30
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Лиля Воробьева

Президент Сирии Башар аль-Асад отреагировал на вытеснение правительственных войск из Алеппо, второго по величине города страны, повстанческими силами. В своих заявлениях он говорил о борьбе с "террористами". Об этом сообщается на его официальном Telegram-канале.

Башар Асад впервые прокомментировал наступление оппозиции в Сирии

Башар аль-Асад (фото из открытых источников)

Вечером 30 ноября и 1 декабря канал обнародовал сообщения о разговорах Асада с иракским премьер-министром Мухаммедом Шиа Ас-Судани, президентом ОАЭ Мухаммедом бин Заид Аль Нагаяном и так называемым главой самопровозглашенной Абхазии Гунба Бадрой.

В одном из обращений Асад отметил: "Сирия продолжает защищать свою стабильность и территориальную целостность от всех террористов и их сторонников, и способна с помощью своих союзников и друзей победить и уничтожить их, независимо от того, насколько серьезны их террористические атаки".

Иракский премьер-министр со своей стороны заверил сирийского лидера в готовности Ирака оказать "всю необходимую поддержку Сирии для противостояния терроризму".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Асад срочно улетел в Путин. 27 ноября военные группировки антиасадовской оппозиции "Гаят Тахрир аш-Шам" и "Сирийская национальная армия" начали масштабное наступление на Алеппо. Как отмечает аналитик Роман Пономаренко, момент для удара выбрали удачно, потому что союзники президента Башара Асада пока ослаблены.

По его словам, северные и восточные районы Сирии, и в частности Алеппо, контролирует ливанская Хезболла (под руководством иранского КСИР), но ее руководство пока уничтожено Израилем. Поэтому отряды Хезболлы в основном убегают, а не сопротивляются. Эксперт считает, что на этом фоне маловероятно, что Иран отправит свои полевые войска поддерживать марионеточное сирийское правительство.



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