Байден объявил об окончании войны: детали

27 ноября 2024 вступило в силу перемирие между Израилем и ливанской группировкой "Хезболла". Президент США Джо Байден объявил о достижении договоренности, которая должна завершить около 14 месяцев вооруженного противостояния. Соглашение предусматривает постепенное отведение израильских войск из южного Ливана в течение следующих 60 дней.

Президент США Джо Байден. Фото из открытых источников

Джо Байден и Эммануэль Макрон обнародовали совместное заявление, в котором пообещали способствовать реализации договоренностей между сторонами.

"Бои на ливанско-израильской границе прекратятся… Это означает постоянное прекращение боевых действий. Мирные жители с обеих сторон вскоре смогут безопасно вернуться в свои общины и начать отстраивать свои дома, школы, фермы, бизнес и саму свою жизнь", – сказал Байден.

Согласно соглашению, боевые действия прекратились в 4:00 утра по местному времени 27 ноября. Израиль согласился постепенно вывести свои силы из южного Ливана. Их место займет ливанская армия и силы государственной безопасности.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил Байдену, что его правительство одобрило перемирие и что он ценит его "понимание того, что Израиль будет сохранять свою свободу действий в его соблюдении". Временный премьер-министр Ливана Наджиб Микати приветствовал договоренность и отметил их важность для региональной безопасности. Группировка "Хезболла" официально не комментировала сделку.

Противостояние между Израилем и "Хезболлой" началось в октябре 2023 года, когда Ливан начал наносить удары по Израилю в знак солидарности с палестинцами в секторе Газа. Это стало ответом на израильские операции после нападения "Хамас". В ноябре конфликт обострился, когда израильские войска вторглись в южный Ливан для нейтрализации атак "Хезболла".

Несмотря на достижение договоренностей, международное сообщество опасается, что перемирие может быть нарушено. США и Франция обещают контролировать его реализацию и работать над долгосрочным миром в регионе.

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