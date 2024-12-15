Безумные деньги: СМИ узнали во сколько может оцениваться состояние семьи Асада

После свержения Башара Асада и падения его режима, бывший президент Сирии сбежал с семьей в Россию.

Семья Асада (фото из открытых источников)

Согласно появившейся в The Wall Street Journal информации, Государственный департамент США оценивает стоимость активов и бизнеса, связанных с семьей Асада, в диапазоне от 1 до 12 миллиардов долларов.

Как отмечается в расследовании, за последние годы семья Асада активно совершала покупки за рубежом. К ним относятся элитная недвижимость в России, бутик-гостиница в Вене и частный самолет в Дубае.

Активы Асадов и их окружение были добыты из-за государственных монополий и нелегальной торговли, в частности амфетамина. Часто эти деньги реинвестировались в страны, где не применяются санкции против семьи Асада.

Сейчас юристы и правозащитники прилагают усилия, чтобы вернуть украденные из Сирии средства обратно на родину.

Напомним , что "Комментарии" писали о том, что Семья Асада вложила в Москву $40 млн. Родственники сирийского президента Башара Асада приобрели по меньшей мере 20 элитных апартаментов в "Москва-Сити" на общую сумму около 40 миллионов долларов. Как сообщает Financial Times, сделки происходили в период с 2013 по 2019 годы через оффшорные компании, подконтрольные членам семьи Асада.

Согласно предоставленным изданию документам, 13 из этих объектов недвижимости принадлежат двоюродному брату Асада Хафизу Махлуфу или компаниям, которыми он руководит. Еще две квартиры были приобретены женой другого двоюродного брата Асада — Рами Махлуфа. Журналисты выяснили, что по меньшей мере четыре из этих объектов используются для проживания. Одно из них принадлежит близнецам Ихабу и Ияду Махлуфам, которые также являются кузенами сирийского лидера. В 2015 году Хафиз Махлуф купил трехкомнатную квартиру неподалеку от комплекса "Город столиц".