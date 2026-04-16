Блокировка Ормузского пролива жестко парализовала целую страну: что происходит

Пакистан оказался в условиях острой энергетической нестабильности из-за дефицита сжиженного природного газа, повлекшего за собой масштабные перебои с электроснабжением по всей стране. Причиной кризиса стали сбои в снабжении энергоносителями на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Как сообщает Bloomberg, Министерство энергетики Пакистана фиксирует существенный разрыв между спросом и предложением электроэнергии — около 4500 мегаватт в вечерние пиковые часы, что составляет примерно четверть общего потребления страны.

Поэтому в отдельных регионах уже действуют плановые отключения электроэнергии, которые официально продолжаются более двух часов. В реальности ситуация значительно сложнее: в ряде районов, особенно сельских, перебои могут достигать 10–14 часов в сутки.

Одним из ключевых факторов ухудшения ситуации стала напряженность в регионе Персидского залива, фактически парализовавшая работу Ормузского пролива — стратегически важного маршрута для транспортировки нефти и газа. Дополнительным ударом стала приостановка экспорта сжиженного газа из Катара после атак на энергетическую инфраструктуру в начале марта.

Последствия кризиса уже ощутимы в экономике. Представители бизнес-сообщества отмечают, что промышленные предприятия регулярно простаивают из-за отсутствия электроэнергии. По оценкам Федерации торгово-промышленных палат Пакистана производство вынуждено останавливаться примерно на восемь часов ежедневно, что негативно влияет на экспорт и внутренний рынок.

Энергетическая система страны в значительной степени зависит от импорта сжиженного газа, преимущественно из Катара. В нынешних условиях правительство рассматривает альтернативные варианты закупок на спотовом рынке, однако высокие цены существенно ограничивают такие возможности.

Кризис разворачивается параллельно с активной дипломатической повесткой: Пакистан готовится к проведению международных переговоров между Ираном и США, пытаясь одновременно удержать внутреннюю стабильность.

