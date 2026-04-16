Пакистан опинився в умовах гострої енергетичної нестабільності через дефіцит скрапленого природного газу, що спричинив масштабні перебої з електропостачанням по всій країні. Причиною кризи стали збої у постачанні енергоносіїв на тлі загострення ситуації на Близькому Сході.

Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє Bloomberg, Міністерство енергетики Пакистану фіксує суттєвий розрив між попитом і пропозицією електроенергії — близько 4 500 мегаватів у вечірні пікові години, що становить приблизно чверть загального споживання країни.

Через це в окремих регіонах вже діють планові відключення електроенергії, які офіційно тривають понад дві години. Водночас у реальності ситуація значно складніша: в низці районів, особливо сільських, перебої можуть сягати 10–14 годин на добу.

Одним із ключових чинників погіршення ситуації стала напруженість у регіоні Перської затоки, яка фактично паралізувала роботу Ормузької протоки — стратегічно важливого маршруту для транспортування нафти й газу. Додатковим ударом стало призупинення експорту зрідженого газу з Катару після атак на енергетичну інфраструктуру на початку березня.

Наслідки кризи вже відчутні в економіці. Представники бізнес-спільноти зазначають, що промислові підприємства регулярно простоюють через відсутність електроенергії. За оцінками Федерації торгово-промислових палат Пакистану, виробництво змушене зупинятися приблизно на вісім годин щодня, що негативно впливає на експорт та внутрішній ринок.

Енергетична система країни значною мірою залежить від імпорту зрідженого газу, переважно з Катару. У нинішніх умовах уряд розглядає альтернативні варіанти закупівель на спотовому ринку, однак високі ціни суттєво обмежують такі можливості.

Криза розгортається паралельно з активною дипломатичною повісткою: Пакистан готується до проведення міжнародних переговорів між Іраном і США, намагаючись водночас утримати внутрішню стабільність.

Портал "Коментарі" вже писав, що український дипломат і голова правління Українського кризового медіацентру Валерій Чалий в ефірі Radio NV заявив, що війна, яка починалася як російсько-українська, поступово набуває ширшого європейського масштабу і може втягнути інші країни континенту.