Больше предупреждений не будет: стало известно о важном послании от США Ирану

Госсекретарь США Энтони Блинкен передал через Катар послание Ирану. Вашингтон призывает Тегеран не реагировать на убийство главаря ХАМАС Исмаила Гании. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "CNN".

Энтони Блинкен. Фото: из открытых источников

Источник издания отметил, что Блинкен во время разговора с премьер-министром и министром иностранных дел Катара шейхом Мохаммедом бен Абдулрахманом Аль Тани обратился к нему с просьбой. Госсекретарь США попросил передать послание Ирану и ливанской группировке "Хезболла".

По данным CNN, сообщения были направлены, чтобы снизить эскалацию на Ближнем Востоке. Блинкен призвал не реагировать на убийство лидера "Хезболлы" Фуада Шукра и главаря ХАМАС Исмаила Гании в Тегеране.

Отмечается, что премьер-министр Катара согласился передать сообщение.

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В материале говорится, что поводом для переговоров стала ликвидация лидеров исламских движений "Хезболла" и ХАМАС в результате авиаударов Израиля в Бейруте и Тегеране. Западное дипломатическое давление происходит на фоне роста опасений касательно более широкого регионального конфликта, поскольку Иран и "Хезболла" пообещали отомстить за эти нападения.

Официальные лица заявили, что переговоры были сосредоточены на том, чтобы убедить Тегеран либо не отвечать, либо провести символические действия, после того, как израильские дипломаты сообщили западным собеседникам, что их военные не планируют дальнейших операций.

"Со вчерашнего вечера все давят на Тегеран, чтобы он не отвечал и сдерживал это", — сказал один из западных дипломатов, который принимал участие в обсуждении.



