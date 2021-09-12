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Главная Новости Мир Ближний Восток Большинство паломников из Умани вернулись в Израиль с положительным тестом на Ковид
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Большинство паломников из Умани вернулись в Израиль с положительным тестом на Ковид

Коронавирус обнаружили почти у полторы тысячи вернувшихся из Украины израильтян

сегодня, 20:40
Автор:

Антон Рудак

У 1439 израильтян после возвращения из Украины обнаружили коронавирус. Об этом сообщает местное издание Haaretz со ссылкой на Министерство здравоохранения Израиля.

Большинство паломников из Умани вернулись в Израиль с положительным тестом на Ковид

Станция тестирования в Израиле, фото издания "Haaretz"

За выходные у 1713 путешественников, вернувшихся в Израиль, обнаружили коронавирус. Из них 7 прибыло из Молдовы, 23 из Австрии и 18 из Соединенных Штатов Америки. И наибольшее количество больных приехали из Украины. Все они посетили Умань, чтобы отпраздновать Рош-ха-Шана. По сообщениям местной полиции, более 200 больных вернувшихся израильтян использовали поддельные тесты на Ковид. По данным Израильского управления по вопросам народонаселения и иммиграции, некоторые пассажиры получили положительные тесты еще в Украине. Против прибывших, что использовали поддельные тесты, израильская полиция открыла уголовные производства. Такие действия на территории Израиля считаются преступлением.

Израильское Министерство здравоохранения обеспокоено, ведь паломники, которые ездили в Умань, угрожают стране новой вспышкой коронавирусной инфекции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что хасиды начали массово болеть еще в Умани. Об этом 5 сентября сообщила начальник Уманского управления ГУ Госпотребслужбы в Черкасской области Лариса Качанова. Городская власть Умани, в свою очередь, жаловалась не в противоэпидемические, а скорее хозяйственные аспекты, ведь в период массового паломничества хасидов в городе и его окрестностях переполнены все гостиницы и другие объекты размещения иностранных гостей. Их владельцы обычно не успевают, не хотят успевать обеспечивать чистоту на прилегающих территориях, в частности своевременно вывозить мусор.



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Источник: https://www.haaretz.com/israel-news/covid-in-israel-reversing-trend-infection-rate-rises-again-1.10202002
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