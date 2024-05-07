Бывший надежный союзник Путина начал серьезно угрожать Кремлю

Армения заблокирует российские телеканалы, когда Москва будет игнорировать требования местных властей. Об этом сказал премьер-министр страны Никол Пашинян , передают росСМИ.

Никол Пашинян (фото из открытых источников)

"Мы не требуем чего-то чрезвычайного. Договор предусматривает уважение к Армении и ее интересам. Учитывая дружеские отношения, мы готовы семь раз просить, потом семь требовать. Но если после седьмого раза эти требования будут проигнорированы, другого варианта нет, эти телеканалы должны быть отключены, не должны вещать", — подчеркнул армянский чиновник.

СМИ напоминают, что с аналогичным предупреждением выступил один из армянских министров Мхитар Айрапетян. Как он сказал, Ереван может в одностороннем порядке аннулировать соглашение с РФ о сотрудничестве в сфере массовой коммуникации, регулирующее вещание российских телеканалов, когда предложения о редактировании соглашения не будут приняты.

"В конце марта Телевизионная и радиовещательная сеть Армении объявила, что в республике запретили трансляцию передач, которые ведет российский журналист Владимир Соловьев. Ведомство объяснило этот шаг "нарушением" статей договора между Ереваном и Москвой о сотрудничестве в сфере массовых коммуникаций", — отмечается в публике.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Пашинян сделал заявление о войне в Украине . Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения – не союзник России по вопросу Украины и напомнил о международном праве по признанию государственных границ. Глава правительства Армении напомнил, что оно уже говорило, что Армения в отношении Украины не является союзником России, и это честная официальная позиция его страны.

По его словам, Алма-Атинская декларация является основой для признания независимости и территориальной целостности республик, обретших независимость после распада Советского Союза.

