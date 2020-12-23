kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 23.12.2020

BTC/USD

23544.81

ETH/USD

617.31

LTC/USD

110.35

НБУ 23.12.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

34.85

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Ближний Восток Четвертые выборы за два года: в Израиле распустили парламент
commentss НОВОСТИ Все новости

Четвертые выборы за два года: в Израиле распустили парламент

Досрочные выборы в кнессет намечены на март

сегодня, 09:33
Автор:

Сергей Медведев

Израиль вновь оказался на пороге парламентских выборов. Все потому, что депутаты кнессета не справились с принятием бюджета. Парламент, согласно законодательству, был распущен автоматически, поскольку срок принятия главного финансового документа страны уже исчерпан.

Четвертые выборы за два года: в Израиле распустили парламент

Здание парламента Израиля

 Досрочные парламентские выборы намечены в Израиле на 23 марта.

Спикер кнессета  Ярив Левин объявил о самороспуске и призвал всех не допустить насилия в ходе предстоящей избирательной кампании.

Ситуацию в Израиле можно назвать затянувшимся парламентским кризисом, поскольку будущие выборы — уже четвертые за два года. Выборы, которые уже состоялись не привели к согласию — депутаты долгое время не могли сформировать правительство в связи с тем, что противоборствующие партии получили примерно одинаковое количество мест.

Компромиссным оказался ход с созданием "ротационного" правительства: на 18 месяцев премьером оставался глава партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху, а 17 ноября 2021 года его должен был сменить глава "Кахоль-Лавана" Бени Ганц, занимающий пост заместителя главы правительства. Нетаньяху тогда перейдет на его место.

Как сообщал портал "Комментарии",  премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после возвращения мандата президенту лидером оппозиционного блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганцем вновь заявил о готовности вести переговоры о создании правительства единства.

Первым после выборов в Кнессет возможность сформировать новую правительственную коалицию получил Нетаньяху, заручившийся поддержкой наибольшего числа избранных депутатов (55). Однако за отведенные ему законом 28 дней он не сумел собрать коалицию парламентского большинства в 61 мандат. Затем мандат получил Ганц.
 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.maariv.co.il/news/politics/Article-810194
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ