Четвертые выборы за два года: в Израиле распустили парламент

Израиль вновь оказался на пороге парламентских выборов. Все потому, что депутаты кнессета не справились с принятием бюджета. Парламент, согласно законодательству, был распущен автоматически, поскольку срок принятия главного финансового документа страны уже исчерпан.

Здание парламента Израиля

Досрочные парламентские выборы намечены в Израиле на 23 марта.

Спикер кнессета Ярив Левин объявил о самороспуске и призвал всех не допустить насилия в ходе предстоящей избирательной кампании.

Ситуацию в Израиле можно назвать затянувшимся парламентским кризисом, поскольку будущие выборы — уже четвертые за два года. Выборы, которые уже состоялись не привели к согласию — депутаты долгое время не могли сформировать правительство в связи с тем, что противоборствующие партии получили примерно одинаковое количество мест.

Компромиссным оказался ход с созданием "ротационного" правительства: на 18 месяцев премьером оставался глава партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху, а 17 ноября 2021 года его должен был сменить глава "Кахоль-Лавана" Бени Ганц, занимающий пост заместителя главы правительства. Нетаньяху тогда перейдет на его место.

Как сообщал портал "Комментарии", премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после возвращения мандата президенту лидером оппозиционного блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганцем вновь заявил о готовности вести переговоры о создании правительства единства.

Первым после выборов в Кнессет возможность сформировать новую правительственную коалицию получил Нетаньяху, заручившийся поддержкой наибольшего числа избранных депутатов (55). Однако за отведенные ему законом 28 дней он не сумел собрать коалицию парламентского большинства в 61 мандат. Затем мандат получил Ганц.

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