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Главная Новости Мир Ближний Восток Четыре небоскреба стерли с лица земли: хватило десяти секунд
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Четыре небоскреба стерли с лица земли: хватило десяти секунд

Контролируемый взрыв уничтожил все 144 этажа четырех высотных зданий

сегодня, 13:06
Автор:

Павел Зинченко

Башни Мина Плаза в Абу-Даби были объявлены "самыми высокими зданиями в мире, подлежащими сносу с использованием взрывчатки". Компания Modon Properties, которая реализовала этот проект, установила новый рекорд Гиннеса, проведя безопасный и успешный снос дома в пятницу.

Четыре небоскреба стерли с лица земли: хватило десяти секунд

ФОТО: MenaFN

Четыре высотных сооружения на 144 этажа были снесены за 10 секунд. Во время операции в более 18 000 просверленных скважин внутри конструкций были помещены стабильные взрывчатые вещества непервичного назначения. Дэнни Хиксон, официальный судья Книги рекордов Гиннеса, сказал, что для сноса сооружения такого масштаба требовался высокий уровень квалификации, которым обладают лишь немногие.

"Приятно наблюдать за этим управляемым сносом и убедиться, что он самый крупный в своем роде. Это монументальное достижение открывает новое начало для Абу-Даби, освобождая место для новых ярких разработок и дизайнов", — сказал Хиксон.

Четыре небоскреба стерли с лица земли: хватило десяти секунд - фото 2

Ахмед аль-Шейх Аль-Зааби, директор по доставке в Modon, заявил, что эта историческая веха для Абу-Даби подтверждает способность столицы ОАЭ безопасно выполнять мегапроекты.

"Для нас большая честь быть назначенным одним из разработчиков, которому поручено преобразовать ключевые области Мины Зайед, и мы рады сыграть жизненно важную роль в реконструкции такого знакового района, запечатленного в истории", — сообщил Аль-Зааби.

Как сообщало издание "Комментарии", в Дубае состоится открытие необычного футуристического небоскреба.


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Источник: https://menafn.com/1101196979/UAE-Meena-Plaza-demolition-creates-new-world-record
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Обусуждения

Bujhm

сегодня, 13:57

Тоже мне достижение. Пусть пригласят наших можновладцев порулить. Они им там все уничтожат. И гораздо быстрее. Опыт немерянный.

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