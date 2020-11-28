Четыре небоскреба стерли с лица земли: хватило десяти секунд

Башни Мина Плаза в Абу-Даби были объявлены "самыми высокими зданиями в мире, подлежащими сносу с использованием взрывчатки". Компания Modon Properties, которая реализовала этот проект, установила новый рекорд Гиннеса, проведя безопасный и успешный снос дома в пятницу.

ФОТО: MenaFN

Четыре высотных сооружения на 144 этажа были снесены за 10 секунд. Во время операции в более 18 000 просверленных скважин внутри конструкций были помещены стабильные взрывчатые вещества непервичного назначения. Дэнни Хиксон, официальный судья Книги рекордов Гиннеса, сказал, что для сноса сооружения такого масштаба требовался высокий уровень квалификации, которым обладают лишь немногие.

"Приятно наблюдать за этим управляемым сносом и убедиться, что он самый крупный в своем роде. Это монументальное достижение открывает новое начало для Абу-Даби, освобождая место для новых ярких разработок и дизайнов", — сказал Хиксон.





Ахмед аль-Шейх Аль-Зааби, директор по доставке в Modon, заявил, что эта историческая веха для Абу-Даби подтверждает способность столицы ОАЭ безопасно выполнять мегапроекты.

"Для нас большая честь быть назначенным одним из разработчиков, которому поручено преобразовать ключевые области Мины Зайед, и мы рады сыграть жизненно важную роль в реконструкции такого знакового района, запечатленного в истории", — сообщил Аль-Зааби.

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