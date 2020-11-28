Четыре небоскреба стерли с лица земли: хватило десяти секунд

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Павел Зинченко
Башни Мина Плаза в Абу-Даби были объявлены "самыми высокими зданиями в мире, подлежащими сносу с использованием взрывчатки". Компания Modon Properties, которая реализовала этот проект, установила новый рекорд Гиннеса, проведя безопасный и успешный снос дома в пятницу.
ФОТО: MenaFN
Четыре высотных сооружения на 144 этажа были снесены за 10 секунд. Во время операции в более 18 000 просверленных скважин внутри конструкций были помещены стабильные взрывчатые вещества непервичного назначения. Дэнни Хиксон, официальный судья Книги рекордов Гиннеса, сказал, что для сноса сооружения такого масштаба требовался высокий уровень квалификации, которым обладают лишь немногие.
Ахмед аль-Шейх Аль-Зааби, директор по доставке в Modon, заявил, что эта историческая веха для Абу-Даби подтверждает способность столицы ОАЭ безопасно выполнять мегапроекты.
Как сообщало издание "Комментарии", в Дубае состоится открытие необычного футуристического небоскреба.
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Bujhm
сегодня, 13:57
Тоже мне достижение. Пусть пригласят наших можновладцев порулить. Они им там все уничтожат. И гораздо быстрее. Опыт немерянный.