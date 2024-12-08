Действительно ли Асад погиб: эксперт рассказал о трех версиях авиакатастрофы

Сирийский диктатор Башар Асад мог стать жертвой авиакатастрофы, но подтверждений его гибели пока нет. Самолет Ил-76Т, на борту которого он мог находиться, вылетел из Дамаска и скрылся с радаров в неизвестном направлении. Эксперт по авиации Богдан Долинце поделился тремя версиями того, что могло произойти с самолетом.

Возможные причины авиакатастрофы самолета Башара Асада

"Может быть три версии. Первая — это наземная зенитная система, которая уничтожила этот самолет. Вторая — этот самолет был сбит ракетой из сопровождающего его Су-34. И третий вариант — это заложенная взрывчатка в сам самолет, которая сработала в момент, когда он покинул аэропорт", — отметил он в эфире Radio NV.

По мнению эксперта, без анализа обломков сказать точно, какая из версий верна, невозможно. Кроме того, Долинце обращает внимание, что говорить о гибели сирийского лидера рано.

"До того момента, пока не будут найдены тела, говорить, что действительно президент Сирии погиб в этом самолете, очень рано. Это может быть один из элементов сокрытия того, что он мог и не погибнуть именно на этом борту".

Ранее информационное агентство Reuters со ссылкой на два источника сообщило, что существует "высокая вероятность", что Башар Асад погиб в катастрофе. Однако официального подтверждения этих данных нет.

Ранее "Комментарии" писали, что 8 декабря сирийские повстанцы объявили о взятии под контроль Дамаска и сообщили о бегстве Башара Асада на российском самолете, который, по предварительным данным, мог погибнуть в авиакатастрофе. Однако замдиректора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов считает, что Россия могла специально организовать смерть Асада.