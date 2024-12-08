Действительно ли Асад погиб: эксперт рассказал о трех версиях авиакатастрофы

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Черновалова Кристина
Сирийский диктатор Башар Асад мог стать жертвой авиакатастрофы, но подтверждений его гибели пока нет. Самолет Ил-76Т, на борту которого он мог находиться, вылетел из Дамаска и скрылся с радаров в неизвестном направлении. Эксперт по авиации Богдан Долинце поделился тремя версиями того, что могло произойти с самолетом.
Возможные причины авиакатастрофы самолета Башара Асада
По мнению эксперта, без анализа обломков сказать точно, какая из версий верна, невозможно. Кроме того, Долинце обращает внимание, что говорить о гибели сирийского лидера рано.
Ранее информационное агентство Reuters со ссылкой на два источника сообщило, что существует "высокая вероятность", что Башар Асад погиб в катастрофе. Однако официального подтверждения этих данных нет.
Ранее "Комментарии" писали, что 8 декабря сирийские повстанцы объявили о взятии под контроль Дамаска и сообщили о бегстве Башара Асада на российском самолете, который, по предварительным данным, мог погибнуть в авиакатастрофе. Однако замдиректора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов считает, что Россия могла специально организовать смерть Асада.
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