Диалог России и США усилится: названа ключевая причина

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Кравцев Сергей
Переговоры России и США на фоне эскалации вокруг Ирана усилятся. Поскольку Россия будет пытаться активно продавать себя как конструктивного и полезного партнера Штатов в вопросе ближневосточных и иранских дел, которые уже все видели недавно, когда Дональд Трамп вспомнил, что Россия готова помогать Ирану Вашингтону. Такое мнение в эксклюзивном интервью нашему порталу высказал эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса.
Трамп и Путин. Фото: из открытых источников
Илия Куса также обратил внимание, что могут возникнуть проблемы в ряде экономик государств, которые будут подталкивать больше переключаться на внутреннюю политику, чем на внешнюю. Соответственно вопрос о помощи Украине отойдет на второй план.
Читайте на портале "Комментарии" — все более тревожные сигналы поступают России с Ближнего Востока. Четвертый день идет открытый вооруженный конфликт между Израилем и Ираном, и в Кремле все чаще раздаются опасения относительно возможных геополитических потерь. Окружение Путина отдает себе отчет, что нынешняя эскалация может стать катастрофой для Тегерана – ключевого союзника Москвы на Ближнем Востоке. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The Washington Post.
Также издание "Комментарии" сообщало – Израиль заявил о ликвидации уже второго командующего Центральным штабом Ирана: детали.
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