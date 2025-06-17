logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Ближний Восток Диалог России и США усилится: названа ключевая причина
commentss НОВОСТИ Все новости

Диалог России и США усилится: названа ключевая причина

Россия продолжит продавать себя как ключевого переговорщика, который может найти подход к Ирану

сегодня, 17:23
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Переговоры России и США на фоне эскалации вокруг Ирана усилятся. Поскольку Россия будет пытаться активно продавать себя как конструктивного и полезного партнера Штатов в вопросе ближневосточных и иранских дел, которые уже все видели недавно, когда Дональд Трамп вспомнил, что Россия готова помогать Ирану Вашингтону. Такое мнение в эксклюзивном интервью нашему порталу высказал эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса.

Диалог России и США усилится: названа ключевая причина

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

"Если же война окажется долгоиграющей и достаточно масштабной, с привлечением других стран, то, скорее всего, это негативно отразится на Украине, поскольку, во-первых, взлетят цены на нефть, что будет играть в пользу России и укреплять её ВПК. Во-вторых, в медиа Украина окончательно отойдёт на второй план, как один из множества вооруженных конфликтов на мировой арене. В-третьих, потенциальная дестабилизация на Ближнем Востоке приведет к тому, что фокус внимания будет окончательно смещен от Украины на Ближний Восток, что, опять же, не в интересах Киева", – отметил эксперт.

Илия Куса также обратил внимание, что могут возникнуть проблемы в ряде экономик государств, которые будут подталкивать больше переключаться на внутреннюю политику, чем на внешнюю. Соответственно вопрос о помощи Украине отойдет на второй план.

Читайте на портале "Комментарии" — все более тревожные сигналы поступают России с Ближнего Востока. Четвертый день идет открытый вооруженный конфликт между Израилем и Ираном, и в Кремле все чаще раздаются опасения относительно возможных геополитических потерь. Окружение Путина отдает себе отчет, что нынешняя эскалация может стать катастрофой для Тегерана – ключевого союзника Москвы на Ближнем Востоке. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The Washington Post.

Также издание "Комментарии" сообщало – Израиль заявил о ликвидации уже второго командующего Центральным штабом Ирана: детали.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости