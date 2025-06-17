Диалог России и США усилится: названа ключевая причина

Переговоры России и США на фоне эскалации вокруг Ирана усилятся. Поскольку Россия будет пытаться активно продавать себя как конструктивного и полезного партнера Штатов в вопросе ближневосточных и иранских дел, которые уже все видели недавно, когда Дональд Трамп вспомнил, что Россия готова помогать Ирану Вашингтону. Такое мнение в эксклюзивном интервью нашему порталу высказал эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

"Если же война окажется долгоиграющей и достаточно масштабной, с привлечением других стран, то, скорее всего, это негативно отразится на Украине, поскольку, во-первых, взлетят цены на нефть, что будет играть в пользу России и укреплять её ВПК. Во-вторых, в медиа Украина окончательно отойдёт на второй план, как один из множества вооруженных конфликтов на мировой арене. В-третьих, потенциальная дестабилизация на Ближнем Востоке приведет к тому, что фокус внимания будет окончательно смещен от Украины на Ближний Восток, что, опять же, не в интересах Киева", – отметил эксперт.

Илия Куса также обратил внимание, что могут возникнуть проблемы в ряде экономик государств, которые будут подталкивать больше переключаться на внутреннюю политику, чем на внешнюю. Соответственно вопрос о помощи Украине отойдет на второй план.

Читайте на портале "Комментарии" — все более тревожные сигналы поступают России с Ближнего Востока. Четвертый день идет открытый вооруженный конфликт между Израилем и Ираном, и в Кремле все чаще раздаются опасения относительно возможных геополитических потерь. Окружение Путина отдает себе отчет, что нынешняя эскалация может стать катастрофой для Тегерана – ключевого союзника Москвы на Ближнем Востоке. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The Washington Post.

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