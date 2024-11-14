Другой мужчина: премьер Армении кардинально изменился (ВИДЕО)

Никол Пашинян (фото из открытых источников)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян решил обновить свой внешний вид, впервые с 2018 года попрощавшись с бородой и усами. Об этом он сообщил через свою страницу в Instagram.

В видео, которое Пашинян выложил в соцсети, сначала можно увидеть его с бородой и усами, но через мгновение он предстает с гладко выбритым лицом, вытирая его полотенцем.

Свой имидж Пашинян изменил еще в 2018 году во время "бархатной революции", приведшей к отставке тогдашнего президента Сержа Саргсяна и правительства, в результате чего Пашинян стал новым премьер-министром.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что премьер Армении прямо намекнул, что в переговорах с Азербайджаном разберутся без Путина. Армения намекнула, что не желает мирных переговоров с Азербайджаном посредничества России. Ереван считает правильным "двусторонним форматом" переговоров. Такое заявление сделал премьер-министр Армении Никола Пашинян

Премьер добавил, что 31 августа было подписано совместное определение комиссий по демаркации границы. Премьер-министр Армении подчеркнул, что если стороны могут двигаться в двустороннем формате, то он считает этот формат правильным.

Также "Комментарии" писали о том, что в настоящее время ни один официальный представитель Армении не поедет в Беларусь. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ни он, ни другой официальный представитель Армении никогда не посетит Беларусь, пока самопровозглашенный президент Александр Лукашенко руководит этой страной. Такое заявление Пашинян сделал в парламенте. Говоря о сложных отношениях между Арменией и ОДКБ, армянский премьер напомнил о заявлении лидера Белоруссии.

