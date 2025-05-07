Два президента в последний момент отказались лететь на парад к Путину

Президенты Азербайджана Ильхам Алиев и Лаосу Тхонглунп Сисулитп в последний момент отказались лететь на парад в Москву. Президент Азербайджана Ильхам Алиев не поучаствует в мероприятиях в Москве по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков в интервью журналисту Life Александру Юнашеву.

Ильхам Алиев (фото из открытых источников)

"Поступило такое сообщение, что Алиев не прилетит, к сожалению. Объяснили, что он должен принять участие во внутренних мероприятиях, посвященных Гейдару Алиеву", — сказал Ушаков.

Отношения между Россией и Азербайджаном остыли после инцидента в декабре 2024 года, когда самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, совершавший рейс из Баку в российский Грозный, потерпел катастрофу на территории Казахстана. Согласно сообщениям СМИ, причиной аварии стало действие российской системы противовоздушной обороны.

В последний раз Ильхам Алиев принимал участие в параде в Москве 9 мая 2015 года.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Кремле рассказали о гостях, которые приедут на парад в Путин . Все это время Кремль не покладая рук готовится к своему шоу, которое должно состояться в Москве, 9 мая. Все это время администрация Путина пытается создать картину, что РФ отнюдь не изолирована в мире. Так что помощник президента РФ Ушаков принялся хвастаться, что гостей на 80-й годовщине со дня завершения Второй мировой будет 29.

"Приглашены многочисленные иностранные гости, и мы ожидаем, что на Параде Победы будут присутствовать 29 лидеров из тех стран, которые мы пригласили. На высшем уровне будут представлены Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Абхазия, Босния и Герцеговина, Вьетнам, Гвинея-Бисау, Египет, Зимбабве, КНР, Конго, Куба, Лаос, Монголия, Мьянма, Палестина, Сербия, Словакия, Экваториальная Гвинея, Эфиопия и Южная Осетия", — заявил он.

