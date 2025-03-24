Египет строит новую столицу у Каира: как это изменит экономику страны

Этот мегапроект, известный как New Administrative Capital, имеет целью не только разгрузить перенаселенный Каир, но и превратить страну в один из главных деловых центров Ближнего Востока. Инвесторы и международный бизнес уже проявляют к нему большой интерес.

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С началом строительства в 2016 году этот проект обещает стать самым большим экономическим стимулом для Египта за последние десятилетия. Строительство новой столицы предполагает не только создание современной инфраструктуры для государственных учреждений, но и развитие финансовых районов, офисных комплексов и небоскребов. Кроме того, целью является внедрение передовых технологий для обеспечения цифровой трансформации правительственных процессов.

Ключевые задачи New Administrative Capital:

Разгрузка Каира и уменьшение перенаселения столицы.

Ускорение цифровизации государственного управления.

Создание нового экономического хаба на Ближнем Востоке.

Египетские власти уже планируют перенести правительственные учреждения в новый город, а также активно приглашают международный бизнес к участию в проекте. Хотя точные сроки завершения строительства еще не определены, инвесторы уже проявляют интерес к этой масштабной инициативе, поскольку новая столица должна стать ключевым фактором развития экономики страны.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что ранее считалось, что пирамиды были местом захоронения только для элиты. Однако анализ костей, найденных в пирамидах в районе Томбос, показал, что некоторые из погребенных занимались тяжелым физическим трудом, не соответствующим образу жизни знати. Это свидетельствует о том, что вместе с вельможами в пирамидах могли хоронить и рабочих.