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Его учили военные США, а он похитил вертолет и предал их

31 августа 2021 года войска США окончательно покинули Афганистан. Пилотам ВВС США было приказано лететь в Узбекистан. Все его послушно выполнили. За исключением одного.

сегодня, 06:10
Автор:

Slava Kot
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Этим пилотом является Мохаммад Эдрис Моманд. Человек родом из Афганистана. Американские солдаты подготовили его в качестве пилота в 2009 году. Он должен был помогать им во время миссии и сражаться с Талибаном. 4 августа 2021 года Моманд вступил на службу на авиабазе в Кабуле. Ситуация в стране была очень напряженной, талибы были близки завоеванию столицы Афганистана.

Его учили военные США, а он похитил вертолет и предал их

Афганистанец учился вместе с США украл вертолет и перешел у Талибану. Фото с открытых источников

После выполнения очередной миссии Моманду было приказано отправиться на вертолете Black Hawk в Узбекистан вместе с другими пилотами.

Муж связался с родными. Он слышал от отца, что тот не простит его, если покинет страну. И добавил, что вертолет принадлежит Афганистану. После этого Моманд решил, что не хочет изменять собственной стране и остался вместе с вертолетом. Однако это была непростая задача.

Экипаж вертолета Black Hawk, на котором Моманд летал чаще всего, состоит из четырех человек. Так что мужчина составил план, как избавиться от коллег. Он сказал им, что другой вертолет имеет технические проблемы. Потому трое членов экипажа подошли посмотреть, что с ним не так.

В это время Моманд залез в самолет и улетел в Кунар, свою родную провинцию в Афганистане. Поскольку американцы контролировали авиасообщение в стране, он соврал, что летит в Узбекистан на вертолете. Вылетев из аэропорта, он выключил радарный режим и направился в Кунар. Это путешествие заняло около 30 минут.

Сейчас Мохаммад Эдрис Моманд работает с талибами, используя похищенный вертолет. Он также считает, что его сослуживцы, покинувшие страну, предали свою землю, потому что вертолеты принадлежали Афганистану.

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Источник: https://www.bbc.com/news/world-asia-62566883
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