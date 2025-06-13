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Эрдоган заявил, что Израиль тянет мир в катастрофу

Эрдоган считает, что премьер Израиля «хочет втянуть весь мир в катастрофу»

сегодня, 19:18
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Автор:
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Лиля Воробьева

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Израиль пытается втянуть мир в "катастрофу" в результате ударов по Ирану. Политик призвал международных лидеров остановить "бандитизм" со стороны Иерусалима. Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на The Times of Israel.

Эрдоган заявил, что Израиль тянет мир в катастрофу

Реджеп Тайип Эрдоган (фото из открытых источников)

Эрдоган обвинил Израиль в том, что его действия после последних обстрелов свидетельствуют о намерениях "утопить наш регион, особенно Газа, в крови, слезах и нестабильности", и что эта стратегия достигла "очень опасной стадии". По словам главы Турции, удары по Ирану являются "откровенной провокацией, которая пренебрегает международным правом".

Политик подчеркнул, что правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху "своими безрассудными, агрессивными и незаконными действиями пытается вовлечь наш регион и весь мир в катастрофу". "Международное сообщество должно положить конец израильскому бандитизму, представляющему угрозу для глобальной и региональной стабильности", — подчеркнул Эрдоган.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что на Западе предупредили о новой большой эскалации. Израиль, как ожидается, не остановится на первой волне ударов по территории Ирана. Как сообщает BILD, Тель-Авив реализует масштабную военную стратегию, которая включает несколько этапов авиаударов по объектам, связанным с ядерной программой Исламской Республики.

Начавшаяся атака имела целью точечное уничтожение ключевых фигур в военном и научном руководстве Ирана, а также поражение критически важных ядерных и оборонных объектов. В частности, под удар попал ядерный центр в Натанге — по словам главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, он получил "серьезные повреждения".

По информации СМИ, вторая волна авиаударов началась уже днем, охватив объекты в городах Тебриз, Шираз и Натанз. Также сообщается об атаках на тяжеловодный реактор в Араке и ядерном объекте в Парчине. Масштаб разрушений на этих объектах пока не раскрывается.



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Источник: https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/erdogan-slams-israels-banditry-after-iran-strikes/
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