Эрдоган заявил, что Израиль тянет мир в катастрофу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Израиль пытается втянуть мир в "катастрофу" в результате ударов по Ирану. Политик призвал международных лидеров остановить "бандитизм" со стороны Иерусалима. Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на The Times of Israel.

Реджеп Тайип Эрдоган (фото из открытых источников)

Эрдоган обвинил Израиль в том, что его действия после последних обстрелов свидетельствуют о намерениях "утопить наш регион, особенно Газа, в крови, слезах и нестабильности", и что эта стратегия достигла "очень опасной стадии". По словам главы Турции, удары по Ирану являются "откровенной провокацией, которая пренебрегает международным правом".

Политик подчеркнул, что правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху "своими безрассудными, агрессивными и незаконными действиями пытается вовлечь наш регион и весь мир в катастрофу". "Международное сообщество должно положить конец израильскому бандитизму, представляющему угрозу для глобальной и региональной стабильности", — подчеркнул Эрдоган.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что на Западе предупредили о новой большой эскалации. Израиль, как ожидается, не остановится на первой волне ударов по территории Ирана. Как сообщает BILD, Тель-Авив реализует масштабную военную стратегию, которая включает несколько этапов авиаударов по объектам, связанным с ядерной программой Исламской Республики.

Начавшаяся атака имела целью точечное уничтожение ключевых фигур в военном и научном руководстве Ирана, а также поражение критически важных ядерных и оборонных объектов. В частности, под удар попал ядерный центр в Натанге — по словам главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, он получил "серьезные повреждения".

По информации СМИ, вторая волна авиаударов началась уже днем, охватив объекты в городах Тебриз, Шираз и Натанз. Также сообщается об атаках на тяжеловодный реактор в Араке и ядерном объекте в Парчине. Масштаб разрушений на этих объектах пока не раскрывается.

