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ЕС, США и Россия провели тайные переговоры перед войной в Карабахе: появились подробности

Тайные переговоры перед войной в Карабахе состоялись 17 сентября в Стамбуле

сегодня, 21:20
Автор:
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Лиля Воробьева
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Чиновники Соединенных Штатов и Евросоюза имели тайную встречу с российскими представителями, чтобы обсудить проблему Нагорного Карабаха незадолго перед тем, как власти Азербайджана начали военные действия, чтобы вернуть себе контроль на этой территории. Переговоры прошли на территории Турции.

ЕС, США и Россия провели тайные переговоры перед войной в Карабахе: появились подробности

Тайные переговоры перед войной в Карабахе состоялись в Стамбуле (фото из открытых источников)

Об этом сообщает Politico, ссылающееся на "собственные источники".


Тайные переговоры состоялись 17 сентября в турецком Стамбуле. Представители сторон-участниц пытались оказать давление на власть Азербайджана, чтобы она прекратила длительную, девятимесячную блокаду в Лачинском коридоре, путь по которой ведет в Нагорный Карабах. Ставили требование пропустить гуманитарные конвои из Армении.

Как утверждают журналисты Politico, представители сторон на переговорах сосредоточились на том, как доставить продовольствие и топливо почти 100 тысячам жителей непризнанной республики.

По сообщению издания, Соединенные Штаты представлял старший советник по переговорам на Кавказе Луи Боно. От Евросоюза на переговоры был делегирован спецпредставитель по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаара. Россия отправила на эту встречу спецпредставителя российского президента по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном Игоря Ховаева.

В публикации отмечено, что эти тайные переговоры являются примером редкого контакта между Кремлем и представителями Запада по поводу важных проблем безопасности со времени российского вторжения в Украину с февраля 2022 года, что подорвало основы традиционной дипломатии.

По словам не названного американского чиновника, встречу провели по той причине, что РФ все еще "господствует в регионе".

"Мы должны иметь возможность работать с россиянами над этим, потому что они влияют на стороны, особенно потому, что сейчас мы находимся в нестабильном моменте", – пояснил американский чиновник.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Алиев сделал заявление о судьбе Нагорного Карабаха . Ильхам Алиев сделал заявление, которым подвел итоги однодневной войны или военной операции вооруженных сил Азербайджана против формирований самопровозглашенной армянской республики Арцах в Нагорном Карабахе.



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Источник: https://www.politico.eu/article/eu-us-and-russia-held-secret-talks-days-before-nagorno-karabakh-crisis/
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