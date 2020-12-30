Еще один житель Израиля умер после вакцинации от Covid-19

В Израиле стартовала вакцинация от коронавирусной инфекции. В первую очередь прививку делают медицинским работникам и пожелым людям, но как стало недавно известно, несколько человек умерло после вакцинации.

Фото: foodandmood.com.ua

Как сообщает газета The Jerusalem Post, после прививки пожилой мужчина, который проживал в доме престарелых, умер в больнице. Ранее после прививки умер 77-летний мужчина. В обоих случаях медицинские работники не верят, что смерть была связана с вакцинами.

Как отметили представители медицинского центра Университета Хадасса, у пожилого мужчине были давние хронические заболевания. Первоначальные данные не показывают связи между смертью двух людей и вакцинацией.

Отмечается, что по состоянию среду в стране уже сделали прививки Covid-19 более 600 тысяч местных жителей. По словам министра здравоохранения Юлия Эдельштейна, вчера вакцинацию прошли почти 150 тысяч человек.

Напомним, по словам экспертов ВОЗ рано или поздно из-за вакцинации, на вирус, ставший причиной эпидемии в мире, выработается коллективный иммунитет, а заболевание как таковое станет эндемическим, то есть присущим для определенных регионов. В то же время, ВОЗ предупреждает о том, что SARS-CoV-2, как и предыдущие четыре из семейства коронавирусов, будет видоизменяться и приспосабливаться к новым условиям, а значит даже вакцинирование не спасет от подобных пандемий в будущем.

Ранее "Комментарии" писали о том, что выявленная в Африке разновидность коронавируса под названием 501.V2, способна сканировать защитные силы организма любого человека и выявлять в иммунитете "бреши", а значит может вести себя более агрессивно, чем коронавирус, который вызвал пандемию в этом году.









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