Еще один житель Израиля умер после вакцинации от Covid-19

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Ольга Чародий
В
Израиле стартовала вакцинация от
коронавирусной инфекции. В
первую очередь прививку делают
медицинским работникам и пожелым людям,
но как стало недавно известно, несколько
человек умерло после вакцинации.
Фото: foodandmood.com.ua
Как сообщает газета The Jerusalem Post, после
прививки пожилой мужчина, который проживал в доме престарелых, умер в больнице.
Ранее после прививки умер 77-летний мужчина. В обоих случаях медицинские
работники не верят, что смерть была связана с вакцинами.
Как
отметили представители медицинского центра Университета Хадасса, у пожилого мужчине
были давние хронические заболевания. Первоначальные данные не показывают связи
между смертью двух людей и вакцинацией.
Отмечается,
что по состоянию среду в стране уже сделали прививки Covid-19 более 600 тысяч местных жителей. По
словам министра здравоохранения Юлия Эдельштейна, вчера вакцинацию прошли почти
150 тысяч человек.
Напомним, по словам экспертов ВОЗ рано или поздно из-за вакцинации, на вирус, ставший причиной эпидемии в мире, выработается коллективный иммунитет, а заболевание как таковое станет эндемическим, то есть присущим для определенных регионов. В то же время, ВОЗ предупреждает о том, что SARS-CoV-2, как и предыдущие четыре из семейства коронавирусов, будет видоизменяться и приспосабливаться к новым условиям, а значит даже вакцинирование не спасет от подобных пандемий в будущем.
Ранее "Комментарии" писали о том, что выявленная в Африке разновидность коронавируса под названием 501.V2, способна сканировать защитные силы организма любого человека и выявлять в иммунитете "бреши", а значит может вести себя более агрессивно, чем коронавирус, который вызвал пандемию в этом году.
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