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Главная Новости Мир Ближний Восток Еще один житель Израиля умер после вакцинации от Covid-19
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Еще один житель Израиля умер после вакцинации от Covid-19

По состоянию среду в Израиле вакцинировалось 650 тыс. граждан первой дозой вакцины от коронавируса. По словам министра здравоохранения Юлия Эдельштейна, вчера вакцинацию прошли почти 152 тыс. человек.

30 декабря 2020, 20:10
Автор:

Ольга Чародий

В Израиле стартовала вакцинация от  коронавирусной  инфекции. В первую  очередь прививку делают медицинским  работникам и пожелым людям, но как стало  недавно известно, несколько человек  умерло после вакцинации.

Еще один житель Израиля умер после вакцинации от Covid-19

Фото: foodandmood.com.ua

Как  сообщает газета The Jerusalem Post, после прививки пожилой мужчина, который проживал в доме престарелых, умер в больнице. Ранее после прививки умер 77-летний мужчина. В обоих случаях медицинские работники не верят, что смерть была связана с вакцинами.

Как отметили представители медицинского центра Университета Хадасса, у пожилого мужчине были давние хронические заболевания. Первоначальные данные не показывают связи между смертью двух людей и вакцинацией.

Отмечается, что по состоянию среду в стране уже сделали прививки  Covid-19 более 600 тысяч местных жителей. По словам министра здравоохранения Юлия Эдельштейна, вчера вакцинацию прошли почти 150 тысяч человек.

Напомним, по словам экспертов ВОЗ рано или поздно из-за вакцинации, на вирус, ставший причиной эпидемии в мире, выработается коллективный иммунитет, а заболевание как таковое станет эндемическим, то есть присущим для определенных регионов.  В то же время, ВОЗ предупреждает о том, что SARS-CoV-2, как и предыдущие четыре из семейства коронавирусов, будет видоизменяться и приспосабливаться к новым условиям, а значит даже вакцинирование не спасет от подобных пандемий в будущем. 

Ранее "Комментарии" писали о том, что выявленная в Африке разновидность коронавируса под названием 501.V2, способна сканировать защитные силы организма любого человека и выявлять в иммунитете "бреши", а значит может вести себя более агрессивно, чем коронавирус, который вызвал пандемию в этом году.



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Источник: https://www.jpost.com/israel-news/88-year-old-dies-hours-after-covid-vaccination-in-second-such-incident-653721
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